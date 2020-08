Kiel

Von 117 Aussteigerkarten, die die Kreisverwaltung in Rendsburg-Eckernförde diese und vergangene Woche erreicht haben, sind nur 47 Personen der Pflicht nachgekommen, sich nach der Rückkehr aus Corona-Risikogebieten an die Behörde zu wenden. Auch der Kreis Stormarn gab an, dass sich von 250 Aussteigerkarten-Besitzern weit weniger als die Hälfte meldete. Die hohe Differenz erkläre sich damit, dass das Verfahren vielen Rückkehrern nicht bekannt zu sein scheine, so Landrat Henning Görtz.

Konkrete Zahlen konnten der Kreis Segeberg und die Stadt Neumünster zwar nicht liefern. Aber auch hier ist von „vielen“ Inhabern von Aussteigerkarten die Rede, die keine Meldung machten. Die Landeshauptstadt Kiel sah sich aufgrund der hohen Belastung des Gesundheitsamtes nicht fähig, eine Angabe dazu zu machen.

„Unser Gesundheitsamt nimmt in diesen Fällen direkt Kontakt zu den Betroffenen auf, klärt auf und ermahnt“, so Stephan Beitz, Sprecher der Stadt Neumünster. Fälle von Quarantäne-Brechern, die gemeinsam mit der Polizei aufgesucht wurden, habe es dort noch nicht gegeben. Im Kreis Plön sind bislang 86 Reiserückkehrer aus Risikogebieten standardmäßig angeschrieben und über ihre Pflichten aufgeklärt worden. Verstöße seien noch nicht geahndet worden.

Im Kreis Segeberg liegen schon 30 Anzeigen vor

Der Kreis Segeberg versucht, alle Personen anzurufen. Bei der Nachverfolgung der Aussteigerkarten gebe es allerdings Probleme, weil teilweise Angaben unvollständig oder unleserlich seien. „Es stellt sich teilweise auch heraus, dass sich die Personen nicht in die Quarantäne begeben haben – aus Unwissenheit“, sagt Sprecherin Sabrina Müller.

In Segeberg sind bislang knapp 30 Anzeigen wegen zu später oder unterlassener Meldung aufgelaufen. Viele weitere Fälle seien aktuell in Bearbeitung. Wer gegen die Meldepflicht verstößt, dem droht laut Bußgeldkatalog des Landes eine Strafe in Höhe von 150 bis 2000 Euro. Wird die Quarantäne nicht eingehalten, kostet das 500 bis 10000 Euro.

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde war eine Familie von einer Türkeireise zurückgekehrt und hatte sich weder in Quarantäne begeben noch beim Gesundheitsamt gemeldet. Ein Abgleich mit Aussteigerkarten hatte die Behörde auf ihre Spur gebracht, vier Familienmitglieder waren daraufhin positiv getestet worden. Im Beisein der Polizei war zudem kontrolliert worden, ob sie zu Hause blieben. Der Fall wurde an die Staatsanwaltschaft gegeben.

Reiserückkehrer: Staatsanwaltschaft ermittelt nur in wenigen Fällen

An die Staatsanwaltschaft Kiel sind seit Beginn der Corona-Krise nur vereinzelt Fälle herangetragen worden, die den Verstoß gegen Quarantäneregeln zum Gegenstand haben. In Bezug auf Reiserückkehrer laufe lediglich ein Verfahren, der aktuelle Fall sei noch nicht eingegangen.

Ob ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz nicht nur als Ordnungswidrigkeit, sondern als Straftat geahndet werde, hängt laut Oberstaatsanwalt Henning Hadeler davon ab, ob es zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung Dritter – also Körperverletzung – gekommen sei. Das Infektionsschutzgesetz stellt gemäß Paragraf 74 vorsätzliche Handlungen unter Strafe, wenn dadurch Krankheiten oder Krankheitserreger wie der Coronavirus verbreitet werden.

