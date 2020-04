Ermahnungen ja, aber kaum Bußgelder

Kiel

Die Parkplätze an der Kiellinie in der Landeshauptstadt Kiel sind an diesem Sonntagnachmittag verblüffend leer. Wer immer kann, ist mit dem Rad, auf Inlinern oder zu Fuß unterwegs. Auf der Promenade selbst ist dementsprechend viel Bewegung: Die Kieler folgen ihren Frühlingsgefühlen und suchen die Sonne. Gewimmelt wird trotzdem nicht.

Als die Polizei wieder einmal über die Kiellinie fährt, haben die Beamten nichts zu beanstanden. Die Menschen sind oft allein oder zu zweit unterwegs und halten Abstand von anderen. Selbst die meisten Kinder sind eingenordet und zügeln ihren Bewegungsdrang, wenn andere Menschen in der Nähe sind.

„Die Großen verstehen das schon ganz gut, für die Kleine ist das noch schwierig“, sagt Merals Bayrack, die mit ihren Kindern Elis (3), Esma (5) und Emin (9) unterwegs ist. Die Regeln hält sie aber für absolut notwendig. „Ich arbeite selbst im Krankenhaus. Wir sind auf darauf angewiesen, dass sich alle an die Regeln halten.“

Regeln sind angemessen und erträglich

Angemessen und praktizierbar, so bezeichnen auch Kerstin Wagner (29) und Peter Behrendt (33) die Corona-Regeln. „Solange wir uns draußen aufhalten dürfen, ist das doch erträglich“, finden die beiden, die es sich vor ihrem VW-Bus in Holtenau bequem gemacht haben und von dort das bunte Treiben auf dem Tiessenkai beobachten.

Auch hier patrouilliert die Polizei – und kann es bei einigen freundlichen Hinweisen belassen. Der strenge Bußgeldkatalog kommt in Kiel nicht zum Einsatz, erklärt wenig später Polizeisprecher Matthias Felsch: „In Kiel und auch im Kreis Plön war es am Sonntag sehr entspannt.“

Auch Kiels Ordnungsdezernent Christian Zierau betätigt das: „Die Streife des Kommunalen Ordnungsdienstes an der Kiellinie hat am Sonntag keine Verstöße festgestellt, die Zwei-Personen-Regelung wurde eingehalten. Das Gleiche gilt für Parkanlagen. Die Spielplatzsperrungen wurden ebenfalls eingehalten.”

Viele Autofahrer mussten umdrehen

Mehr zu tun hat Schleswig-Holsteins Polizei an der Landesgrenze zu Hamburg. Bei Ratzeburg bildet sich bei einer Fahrzeugkontrolle ein Rückstau von 800 Metern. Rund 80 Prozent der Autofahrer müssen umdrehen. Vielen Ausflüglern aus der Hansestadt und aus Niedersachsen ist offenbar nicht klar, dass es für Touristen ein Einreiseverbot nach Schleswig-Holstein gibt.

Und das gilt auch für alle, die ihrem Hobby nachgehen. So muss die Polizei zahlreiche Radrennsportler zurück nach Hamburg schicken. „Sie konnten glaubhaft versichern, dass sie von ihrem Sportverein eine falsche Auskunft erhalten hatten“, erklärt Felsch. Und weil sie einsichtig waren, sei es bei einer Ermahnung geblieben.

Motorradfahrer kennen Regeln nicht

Ähnlich war es an den Biker-Treffs. Nach der Winterpause waren viele Motorradfahrer unterwegs und steuerten typische Treffpunkte wie den Rastplatz am Rastorfer Kreuz an. „Wenn einer zum anderen kommt und nachher acht, neun Leute zusammenstehen, gilt das als Ansammlung im öffentlichen Raum und ist eindeutig verboten“, sagt Matthias Felsch.

Lesen Sie auch: Praktische Beispiele zum Bußgeldkatalog - Hier bitte aufpassen, sonst wird es teuer

Da helfe es auch nicht, wenn jeder zwei Meter Abstand halte. „Auch wenn die meisten diese Regelungen im Einzelnen nicht kennen, müssen wir solche Ansammlungen auflösen. Und das war im Laufe des Sonntags ein paar Mal der Fall.“

Wenige Bußgelder erwartet

Wie vielen Bürgern wegen Verstößen nun Bußgelder drohen, kann Polizeisprecher Matthias Felsch noch nicht beziffern. Die Auswertung erfolge erst später. Aber er erwartete nicht viele Verfahren.

Am Sonnabend habe es einige Anzeigen gegeben - zum Beispiel, als auf Eiderstedt 500 Autos kontrolliert und 125 zurückgeschickt wurden. Ähnlich war es bei Tangstedt und Wedel, wo 228 Fahrzeuge zurückgewiesen wurden.

Außerdem musste die Polizei ein paar Mal einschreiten, weil Spielplätze genutzt oder sich größere Gruppen zusammengefunden hatten. „Zumindest bei uns im Land hat sich offenbar herumgesprochen, dass überall mit Kontrollen gerechnet werden muss. Am Sonntag haben die Schleswig-Holsteiner die Regeln nach bisherigem Kenntnisstand weitestgehend befolgt“, sagt Felsch.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen auf der KN-Bühne - zu den Videos: