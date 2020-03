Corona-Kontrollen in Schleswig-Holstein gehen am Sonntag weiter

Kiel/Lübeck/Hamburg

Auch wenn das schöne Frühlingswetter zu Beginn der Sommerzeit an diesem Sonntag nachlässt, wird weiter kontrolliert, ob die Kontaktbeschränkungen in Schleswig-Holstein und Hamburg eingehalten werden.

Am Sonnabend haben sich die Menschen im Norden nach Angaben der Polizei zum größten Teil diszipliniert daran gehalten. Verstöße wurden nur vereinzelt festgestellt. Auch der Blick auf Webcams in beliebten Tourismusorten an den Küsten zeigte fast menschenleere Strände.

Mit Blick auf Diskussionen über mögliche Lockerungen der bestehenden Einschränkungen sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) am Samstag, es sei verfrüht, schon jetzt darüber zu reden. „Natürlich ist es wichtig für die Menschen, Licht am Ende des Tunnels zu sehen“, sagte Günther der Deutschen Presse-Agentur. „Politik muss aber sorgsam darauf achten, nicht Hoffnungen zu wecken, die am Ende nicht erfüllt werden können.“

Sturmwarnung für Schleswig-Holstein am Sonntag

Fünf Todesfälle in Schleswig-Holstein

Unterdessen ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Schleswig-Holstein auf 917 gestiegen. Das waren 96 Menschen mehr als einen Tag zuvor. Mittlerweile sind 103 Corona-Infizierte in klinischer Behandlung, wie die Landesregierung am Samstag mitteilte.

Berücksichtigt sind bei den Zahlen der Regierung bis einschließlich Freitag gemeldete Fälle. In Schleswig-Holstein hat es bislang fünf Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben. Dazu zählt auch ein Mann, der als Tourist in Ägypten war.

Weitere Todesfälle in Hamburg

In Hamburg hat es weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Die Zahl der bestätigten Todesfälle in der Hansestadt stieg am Samstag somit auf vier. Von Freitag auf Sonnabend stieg außerdem die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus um 176 auf 1935.

In der Regel gingen die Krankheitsverläufe nach wie vor mit leichten bis mittleren grippeähnlichen Symptomen einher, berichtete die Gesundheitsbehörde. Aufgrund ihrer Covid-19-Erkrankung sind demnach derzeit 127 Menschen aus Hamburg in stationärer Behandlung.

Von RND/dpa