Krankenschwester kritisiert hohe Hürden

Kronshagen

Noch am Montag hat die Krankenschwester aus Kronshagen ganz normal gearbeitet. Sie versorgt in einem ambulanten Pflegedienst alte und schwerstkranke Patienten. Doch Dienstagmorgen ging es plötzlich nicht mehr.

„Ich habe starke Halsschmerzen, Husten, Kopfschmerzen und Fieber. Mein Kreislauf sackt immer wieder so ab, dass ich mich hinsetzen muss“, berichtet die 48-Jährige am Telefon. Ihr Sohn hat die gleichen Symptome.

Arbeitgeber verlangt Corona-Test

Ihr Arbeitgeber hat sofort verfügt: Die Krankenschwester soll zu Hause bleiben und sich auf das Coronavirus testen lassen.

„Auch wenn unserer Mitarbeiterin wahrscheinlich kein Covid-19 hat, brauchen wir Sicherheit. Wir tragen die Verantwortung für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter. Es wäre fahrlässig, wenn ein Pflegedienst plötzlich alte und kranke Menschen nicht mehr versorgen kann, weil eine Corona-Infektion nicht erkannt wird“, sagt die Pflegedienstleitung des Unternehmens.

116117: Dauer-Warteschleife

Das sieht auch Bettina Pavlovic so. Deshalb rief sie in der Praxis ihres Hausarztes an. Dort erhielt sie die Aussage, dass man nicht testen könne. Diese Auskunft ist auch richtig. Denn in den meisten Praxen fehlen Schutzausrüstungen und auch die Stäbchen für die Abstriche. Also rief die Krankenschwester - auch das völlig korrekt - die 116117 an.

„Ich war eine Stunde und 25 Minuten in der Warteschleife. Dann hieß es, vor mir seien noch fünf Anrufer an der Reihe, und ich sah mich schon am Ziel“, berichtet sie. "Dann hieß es ‚Sie sind als Nächste an der Reihe‘, es klingelte einmal, und ich wurde ich plötzlich aus der Leitung gekickt.“

Nicht mit Handy 116117 wählen

Eine Erfahrung, von der auch andere Leser berichten. Eine mögliche Erklärung: Wird die 116117 vom Mobiltelefon aus angewählt, kann der Standort des Anrufers nicht geortet und an die zuständige Stelle in Bad Segeberg geleitet werden. Das reduziert die Chancen, die Warteschleife zu überstehen, drastisch.

Doch Bettina Pavlovic hat die 116117 von ihrem Festnetzanschluss aus angewählt. Dass sie dennoch nicht durchgekommen ist, bedauert man bei der Kassenärztlichen Vereinigung. „In unserer Leitstelle sind 50 Telefonleitungen rund um die Uhr an sieben Tagen besetzt. Dennoch kann es zu Wartezeiten kommen“, sagt der Pressesprecher Delf Kröger.

Nicht jeder wird getestet

Die Kapazitäten sollen nun noch ausgeweitet werden. Wichtig sei aber auch, dass nur Bürger mit konkretem Corona-Verdacht oder andere medizinschen Probleme die 116117 nutzen. Bisher hat dort jeder zweite Anrufer allgemeine Fragen zu Corona.

Doch selbst wenn Bettina Pavlovic irgendwann unter der 116117 einen Ansprechpartner erreichen würde, wären ihre Chancen auf einen Test gering. Das hat ihr das Gesundheitsamt bestätigt. Auch das Gesundheitsministerium in Kiel erklärt: „Um echte Positiv-Fälle besser erkennen zu können, richten sich die KVSH und die Hausärzte in der Regel nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. Dies ist auch die Empfehlung des Landesministeriums und der Gesundheitsämter. Die Entscheidung darüber trifft der behandelnde Arzt.“

Danach ist bei der Krankenschwester noch kein Test angezeigt.

Das sind die Kriterien für einen Test (Stand 17.3.2020) Das Robert-Koch-Institut weist darauf hin, dass sich nur Menschen mit Symptomen testen lassen sollten. „Eine Labordiagnose sollte nur bei Krankheitszeichen durchgeführt werden. Wenn man gesund ist, sagt ein Test auf Covid-19 nichts darüber aus, ob man krank werden kann.“ Würde alle Testwilligen berücksichtigt, würden die Testkapazitäten unnötig belastet. Ein begründeter Verdacht besteht dann, wenn ein Mensch Krankheitszeichen hat und innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall hatte und/oder sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet beziehungsweise einer besonders betroffenen Inlandsregion aufgehalten hat. „Darüber hinaus sollte ein Test auch bei Patienten in Erwägung gezogen werden, die Krankheitszeichen haben und sich in den letzten 14 Tagen in Regionen aufgehalten haben, in denen Covid-19-Fälle vorkommen, ohne als Risikogebiete oder besonders betroffene Gebiete eingestuft zu sein. Generell getestet werden sollten Patienten mit Hinweis auf eine virale Lungenentzündung, wenn es kein andere Diagnose gibt.

Krankenschwester fordert Test

Doch für die Krankenschwester und ihren Arbeitgeber ist das unzureichend. Zwar gelten Kiel und Schlesiwg-Holstein noch nicht als besonders betroffene Region. „Aber wir wissen nicht wirklich, wie viele Infizierte es hier gibt. Wenn wir den Schutz der besonders Gefährdeten wollen, müssen wir ihre Hauptkontakte - und das sind unter anderem wir Pflegedienste - auch testen lassen können“, fordert die Krankenschwester. "Wenn es mir nächste Woche besser geht, weiß ich sonst nicht, ob ich arbeiten darf oder die 14-Tages-Frist abwarten muss."

Bei allgemeinen Fragen (kein konkreter Corona-Verdacht):

Bundesgesundheitsministerium unter 030/346 465 100,

Unabhängige Patientenberatung unter 0800/011 77 22,

Bürgertelefon des Landes unter 0431/79700001,

www.infektionsschutz.de