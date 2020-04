Ein Ministerium im Wettlauf mit der Zeit

Kiel

Der Minister ist schon jetzt auf 180. Es ist kurz nach halb neun, als Heiner Garg ( FDP) an der Seite seines Staatssekretärs Matthias Badenhop ( FDP) den Saal betritt und seine rund 20 Mitarbeiter begrüßt. Garg, bekleidet mit Sakko, offenem weißen Hemd und Sneakern, hat wie jeden Morgen den Pressespiegel studiert und Radio gehört - und ist über die aktuelle Debatte zum Mundschutz empört.

Unerträglich findet Garg die Mundschutz-Debatte

„Das ist ein Thema, das ich schwierig finde“, sagt er. Mal wieder würden sich die bekannten Protagonisten mit Aktionismus überbieten. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz zum Beispiel: Hätte dieser doch besser vor ein paar Wochen die Wintersportgemeinde Ischgl geschlossen, von wo das Virus nach ganz Europa getragen wurde.

Stattdessen schreibe er seit diesem Mittwoch in den Supermärkten Masken vor, die auf dem Markt derzeit gar nicht vorhanden seien. Unerträglich sei diese Debatte, sagt Garg, und atmet dann einmal tief durch. „Sei’s drum.“

Schutzmaterial ist knapp, es sollte zuerst an Ärzte und Pflegepersonal gehen

Unabhängig vom Medium habe er im Internet bundesweit Bilder von sogenannten FFP2-Masken gesehen. Damit werde suggeriert, dass man mit ihnen die Bevölkerung schützen könne. Ob die breite Bevölkerung einen Mundnasenschutz tragen sollte? „Ich glaube, wir sind uns einig, dass man das machen kann, wenn genügend Material vorhanden ist“, sagt Garg. „Das richtige Tragen eines solchen Schutzes kann andere vor Ansteckung schützen.“

Aber: Weltweit sei Schutzmaterial, also auch Mundnasenschutz, ein so knappes Gut, dass man zuallererst die Ärzte, das Pflegepersonal in den Kliniken, Altenheimen und Pflegediensten sowie den Rettungsdienst damit versorgen müsse. „Erst dann können wir daran denken, die gesamte Bevölkerung zum Tragen eines Mundnasenschutzes aufzufordern.“

FFP-Masken können den gegenteiligen Effekt haben

Die Ärztin Dr. Anne Marcic, Referentin für Infektionsschutz, nutzt die Anwesenheit von KN-Online an diesem Morgen, um auf einen gravierenden Irrtum hinzuweisen, der in der Bevölkerung viel zu oft übersehen werde. Die sogenannten FFP-Masken (die Abkürzung steht für „Filtering Face Piece“, also für Gesichtsfilter) seien dem medizinischen Bereich für den Umgang mit infektiösen Patienten vorbehalten. Oft hätten diese Masken ein Ventil zum Ausatmen.

„Wenn jemand mit Infektion oder Ansteckungsverdacht eine solche Maske trägt, trägt er dazu bei, die Infektion weiterzuverteilen.“

Vielen sind die Anwendungsfehler nicht bewusst

Auch der Mundnasenschutz habe nur eine limitierte Tragezeit und könne gewiss nicht die nächsten vier Wochen täglich getragen werden. Die Expertin weist auf Anwendungsfehler hin, die vielen Menschen gar nicht bewusst seien. „Zu nennen ist an dieser Stelle das Durchfeuchten eines Mundnasenschutzes durch Atmen oder Niesen und das damit verbundene Nachlassen der Barrierewirkung.“ Auch komme es schnell zur „Kontamination der Hände“, wenn der Schutz abgenommen werde.

Die Morgenrunde bringt einen enormen Zeitgewinn

Die Runde spricht an diesem Morgen auch über das am Vorabend verschärfte Betretungsverbot zu den Pflegeheimen, über die Vorbereitungen der Abschlussprüfungen an den Schulen (siehe unten), die Unterstützung der medizinischen Dienste und tagesaktuelle Entwicklungen zum Hoffnungsthema Impfschutz. Später wird Chef Garg in einer Telefonkonferenz nach der nächsten sitzen - unter anderem mit dem Kabinett. Ja, nicht immer lasse sich der Abstand von eineinhalb Metern strikt durchhalten, räumt eine Mitarbeiterin ein. „Aber wären wir hier in der Morgenrunde nicht so viele, hätten wir alle einen enormen Zeitverlust. Den könnten wir im Laufe des späteren Tages nicht mehr aufholen.“

