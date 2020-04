Heinold fordert Coronabonds für Europa

Kiel.

Trotz einer dramatischen Nachtsitzung haben die EU-Staaten kein gemeinsames Corona-Rettungspaket zustande gebracht. Eurogruppen-Chef Mario Centeno vertagte die Sitzung der Finanzminister am Mittwochmorgen nach 16 Stunden auf Donnerstag. Bundesfinanzminister Olaf Scholz appellierte an seine EU-Kollegen: "In dieser schweren Stunde muss Europa eng zusammenstehen." Doch Schleswig-Holsteins Finanzminsterin Monika Heinold (Grüne) findet, dass die Bemühungen nicht ausreichen.

Die Hängepartie um Corona-Rettungspaket und Eurobonds dauert trotz Nachtsitzung an. Können Sie das verstehen, Frau Heinold? Präsentiert sich die EU nicht wieder zerstritten?

Anzeige

Monika Heinold: Wenn ich sehe, wie lange wir in unserem Föderalismus brauchen, um zwischen den Bundesländern eine Einigung zu finden, habe ich Verständnis dafür, dass eine Einigung auf europäischer Ebene kompliziert ist. Aber die Zeit läuft uns davon. Wir brauchen zügig eine Verständigung auf ein Bündel von Maßnahmen. Dazu müssen alle aufeinander zugehen. Meine Erwartung an die Bundesregierung ist, dass sie den Weg für Coronabonds freimacht. Diejenigen, die jetzt in großer Not sind, brauchen Hilfen, ohne Schuldzuweisung, ohne Stigma und in großer europäischer Solidarität.

Wenn Sie sich gemeinsame Coronabonds vorstellen können, wie sollten die aussehen?

Es werden unterschiedliche Modelle von Coronabonds diskutiert. Aus meiner Sicht wäre der erste Schritt der von Anleihen mit einer gemeinsamen europäischen Haftung. Damit könnten diejenigen Länder, in denen die Not zurzeit sehr groß ist, günstige Kredite aufnehmen. Ja, Deutschland würde mit dafür bürgen, aber wir sind es auch, die ein extrem großes Interesse an einem gemeinsamen und funktionierenden Wirtschaftsraum in Europa haben. Beispielhaft ist die Autoindustrie, die ohne die Zulieferer in Norditalien nicht funktioniert.

Nimmt der Bundesfinanzminister aus Ihrer Sicht die richtige Position ein? Werden die Interessen der nordeuropäischen Länder nicht auch durch Deutschland vertreten?

Bei den Coronabonds schaltet die Bundesregierung ohne Not auf stur. Das gefährdet den gesamten Prozess und ist hochriskant. Wenn es keine Einigung gibt, wenn wir jetzt nicht handeln, gefährden wir die Einheit Europas. Deutschland braucht Europa, und Europa braucht Deutschland.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.