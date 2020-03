Sehr geehrter Herr Präsident,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir sind in einer besonderen Situation, in der wir gemeinsam Entscheidungen treffen müssen, die wir uns bis vor kurzem so nicht vorstellen konnten.

Dies ist die Stunde, in der die demokratischen Kräfte zusammenstehen. Und ich bin dankbar, dass wir das in diesen Tagen so erleben. Deswegen gilt mein ausdrücklicher Dank dem Herrn Oppositionsführer. Lieber Herr Dr. Stegner, ich danke Ihrer Initiative, Beschlüsse des Kabinetts mitzutragen. Das ist nicht selbstverständlich, aber zeigt, in welcher besonderen Situation wir sind. Auch der Landtag mit seiner verkürzten Tagung ist Ausdruck der derzeitigen Lage.

In diesen Tagen gibt es vieles zu klären, und in dieser Zeit gilt es vor allem auch, zu erklären. Denn dies ist auch die Stunde der besonnen und aufgeklärt handelnden Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner. Ich bedanke mich bei allen, die sich solidarisch verhalten. Sie machen alles richtig, wenn Sie Menschen-Ansammlungen meiden. Sie können weiter Ihrer Arbeit nachgehen. Sie können spazieren gehen, zum Arzt gehen, Medikamente oder Lebensmittel besorgen. Und Sie sollten anderen Menschen helfen, die jetzt Unterstützung brauchen. All das können Sie tun, wenn Sie Abstand halten.

Wir sind jetzt aber auch an einem Punkt, an dem jeder sehr bewusst seinen Alltag und seine Verhaltensweisen einschränken muss. Um eine Ausbreitung des Virus soweit es geht zu verhindern. An dieser Stelle noch ein gebotener Appell: Ich verstehe jeden, der beim Anblick halbleerer Regale besorgt ist und mehr als sonst kauft. Die Versorgung mit Lebensmitteln ist jedoch gesichert – auch dank unserer Landwirte.

Wir haben in Deutschland bei vielen Lebensmitteln eine Selbstversorgungsquote, die über 100 Prozent liegt. Etwa bei Getreide, Käse, Hühner- und Schweinefleisch oder Kartoffeln. Und die Lager sind gut gefüllt.

Deshalb: Kaufen Sie Lebensmittel auch in der jetzigen Situation maßvoll ein. Das heißt: Nur das, was sie auch realistisch verbrauchen können. Kaufen Sie meinetwegen etwas mehr, um nicht so oft einkaufen gehen zu müssen. Aber bewahren Sie vernünftiges Augenmaß beim Einkaufen.

Auch hier ist die Solidarität jetzt wichtig, damit sich Hamsterkäufe nicht selbst verstärken und am Ende viele Lebensmittel im Müll landen. Zeigen Sie sich solidarisch mit anderen. Die Regale werden zeitnah aufgefüllt, es ist für alle genug da. Denn weiterhin gilt der Grundsatz der Vernunft und Besonnenheit. Eine Panik ist nicht

angebracht.

Aber: Jeder von uns muss Hygiene und Achtsamkeit walten lassen. Diese bewusste Verhaltensänderung ist unabdingbar, damit jeder sich vor dem Erreger schützt und auf diese Weise mithilft, die Ausbreitung einzudämmen und Leben zu schützen. Damit wir alle – so schnell es geht – in unser gewohntes Leben zurückkehren können.

Aus diesem Grund hat das Kabinett drastische Maßnahmen beschlossen. Das sind schwere Entscheidungen, die wir in ständiger Rücksprache mit der Bundesregierung, mit den Experten und mit den anderen Ländern treffen. Wir entscheiden auf Grundlage des Wissens und der Empfehlungen von Experten, doch auch die können nicht im Detail vorhersagen, wo wir in drei Wochen stehen. Der Föderalismus erweist sich dabei als handlungsfähig. Die Länder sind in Deutschland innerhalb weniger Stunden zu abgestimmten Entscheidungen gelangt.

Dabei sind wesentliche Regelungen übernommen worden, die wir in Schleswig-Holstein zum Schutz der Menschen auf den Weg gebracht haben. Es gibt einen föderalen Schulterschluss gegen die Ausbreitung des Virus. Deshalb gilt in Schleswig-Holstein und in ganz Deutschland:

Schulen und Kitas sind geschlossen; die Hochschulen haben ihren Lehrbetrieb eingestellt.

Clubs, Bars, Diskotheken, Theater, Museen, Kinos, Schwimmbäder, Fitness-Studios, Jahrmärkte und alle anderen Freizeiteinrichtungen sind geschlossen.

Kurzum: Sämtliche öffentliche Veranstaltungen finden nicht mehr statt – und noch mal: Auch im privaten Bereich sollten Sie Ihre Kontakte aufs Nötigste beschränken.

Bund und Länder verbieten außerdem bis auf Weiteres Gottesdienste und Zusammenkünfte aller Glaubensgemeinschaften, Treffen in Vereinen und Busreisen.

Gestern Abend haben wir im Kabinett beschlossen, dass wir in Schleswig-Holstein Restaurants generell schließen. Lediglich eine Essens-Abholung auf Bestellung bleibt möglich. Auch Einkaufszentren sind jetzt geschlossen.

Ausdrücklich nicht geschlossen werden Supermärkte, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen – sowie Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, außerdem Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel.

Für diese Bereiche setzen wir die Sonntagsverkaufsverbote bis auf Weiteres grundsätzlich aus. Damit sichern wir die Versorgung der Bevölkerung. Und ich will an dieser Stelle ein riesiges Danke hinterher schicken an alle, die in der gesamten Lebensmittel-Kette dazu beitragen!

Meine Damen und Herren, wir haben am Wochenende den Bund gebeten, die Grenze zu Dänemark für den Publikumsverkehr vorübergehend zu schließen. Das heißt: Verstärkte Kontrollen, damit nur noch Berufspendler und Warenverkehr die Grenze passieren. Pendler brauchen dafür eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers.

Außerdem müssen sämtliche Urlaubsgäste in Schleswig-Holstein ihren Urlaub spätestens im Laufe des morgigen Tages beenden und nach Hause fahren. Dazu haben wir eine Regierungsverordnung erarbeitet, die heute in Kraft tritt.

Sie besagt, dass der Aufenthalt zu touristischen Zwecken nicht mehr nur auf den Inseln und Halligen untersagt ist, sondern ab jetzt im ganzen Land. Übernachtungsangebote sind ausdrücklich nur noch dringend erforderlichen und nicht touristischen Zwecken vorbehalten.

Auch für Tagesgäste gilt: Reisen aus touristischem Anlass in unser Land sind ab heute untersagt. Mit anderen Worten: Schleswig-Holstein wird vorübergehend zum Sperrgebiet für Urlauber. So schwer uns das fällt. Auch diese Entscheidung haben wir uns nicht leichtgemacht. Wir sind ein Urlaubsland.

Wir freuen uns über Gäste – aber im Moment geht die Gesundheit vor. Das ist notwendig, um die Menschen zu schützen und um die Gesundheitsversorgung vor allem auf den Inseln nicht zu überlasten. Es gibt dort keine ausreichende Intensivmedizin, die sich jetzt um Touristen kümmern könnte. Wir werden das gegebenenfalls auch ordnungsrechtlich kontrollieren und durchsetzen.

Uns ist klar, dass insbesondere die kommenden Wochen den Menschen in Schleswig-Holstein eine Menge abverlangen werden. Deshalb sind wir alle hier miteinander aufgefordert, die Maßnahmen immer wieder sachlich zu erklären.

Momentan geistern viele irreführende Meldungen durchs Netz, dass wir dagegenhalten müssen. Als Land werden wir weiterhin absolut transparent und faktenbasiert auf allen Kanälen informieren. Und Sie als Abgeordnete bitte ich, diese Information ebenfalls zu teilen.

Auch diese Regierungserklärung will ich nutzen, um noch einmal unser Handeln zu erklären:

Wir schränken das öffentliche Leben so drastisch ein, um diejenigen zu schützen, die einer so genannten Risikogruppe angehören. Das sind Ältere und Vorerkrankte. Es geht darum, die Verbreitung von Covid-19 über einen längeren Zeitraum zu strecken.

Es ist wichtig, die Ausbreitungs-Kurve zu verflachen. Je weniger Menschen sich zur selben Zeit anstecken, desto besser kann sich unser Gesundheitswesen um die schweren Fälle kümmern. Je langsamer sich das Virus ausbreitet, desto mehr Zeit hat auch die Forschung, wirksame Medikamente zu entwickeln.

An dieser Stelle danke ich allen von Herzen, die im Gesundheits- und Pflegebereich für uns da sind. Wir brauchen Sie, wir unterstützen Sie, wir sind Ihnen unermesslich dankbar, für das, was Sie leisten.

Alles was wir derzeit tun, dient allein dem Zweck, Sie und die medizinische Infrastruktur nicht zu überlasten. Mit dem Bund haben wir vereinbart, die Zahl der Intensivbetten im Land zu verdoppeln.

Für leichtere Krankheitsverläufe kommen auch Hotelbetten und Kur-Einrichtungen in Betracht, die wir dann dementsprechend ausrüsten. Dahinter müssen momentan wirtschaftliche Interessen zurücktreten. Ebenso die Interessen eines jeden Einzelnen, auch wenn das für manche Betriebe und für viele Menschen hart ist. Doch der Schutz der Gesundheit der Menschen in unserem Land hat jetzt Vorrang – der Schutz aller und in dieser Krise vor allem derjenigen Menschen, die besonders schwerwiegend am Coronavirus erkranken können.

Meine Damen und Herren, wir erleben extreme Einschnitte in unseren Alltag. Wir hatten eine vergleichbare Situation noch nie. Und für viele Menschen stellen sich jetzt ganz praktische Fragen: Wie soll ich ohne Kinderbetreuung arbeiten können? Wie kann ich die Zeit ohne Aufträge durchstehen, wenn ich selbständig oder freiberuflich arbeite? Etliche dieser Fragen sind zu klären. Deshalb tagt das Kabinett derzeit täglich. Auch am Wochenende.

Wir werden tun, was erforderlich ist. Wir entscheiden tagesaktuell. Wir informieren tagesaktuell.

Angesichts der dynamischen Entwicklung bitte ich um Verständnis, dass diese Regierungserklärung noch nicht auf alles eine Antwort liefern kann. Das auszuhalten, ist unangenehm. Ich verstehe absolut, dass die Lage nachvollziehbar bei vielen Menschen zu Existenzängsten führt. Diese Sorgen erreichen mich auch. Deshalb wiederhole ich hier die Versicherung, die Bundes- und Landesregierung gegeben haben: Was immer erforderlich ist, wird getan, um unsere Wirtschaft und unsere Bürger durch

diese Zeit zu bringen.

Es ist für die Landesregierung selbstverständlich, dass wir unsere Wirtschaft in dieser besonderen Situation schnell und unbürokratisch unterstützen. Das Kurzarbeitergeld ist ausgeweitet. Steuerstundungen werden erleichtert, auf Stundungszinsen oder Steuervorauszahlungen kann verzichtet werden. Außerdem legen wir mit der Förderbank ein Stabilitätspaket auf. Über eine Hotline informieren wir Unternehmen, wie sie Zugang zu den Finanzierungsmitteln erhalten. Es wird ein Darlehensprogramm der Investitionsbank für Firmen in Liquiditätsschwierigkeiten geben.

Uns ist völlig klar, dass wir viele Firmen vor der Pleite retten müssen. Es geht um Existenzen, es geht um Arbeitsplätze. Besonders heftig trifft es in Schleswig-Holstein alle, die von Tourismus, Gastronomie und Veranstaltungen leben.

Es ist das richtige Signal, dass der Landtag uns heute in die Lage versetzt, entschlossen zu handeln. Ich danke den Regierungsfraktionen und der SPD-Fraktion und dem SSW für den Antrag, eine außergewöhnliche Notsituation festzustellen. Damit wird der heutige Nachtragshaushalt ergänzt, so dass wir die zulässige Kreditaufnahme um 500 Millionen erhöhen können.

Auf dieser Grundlage werden wir als Landesregierung die notwendigen Programme ausgestalten. Damit wir helfen können, wenn Bundeshilfen und Versicherungsleistungen nicht greifen.

Meine Damen und Herren, weder die Virologen noch wir Politiker können derzeit sagen, wie lange die Ausnahmesituation dauern wird. Wie lange wir gezwungen sein werden, unsere Kontakte zu beschränken

und persönliche Interessen – ja, persönliche Freiheiten - zurückzustellen.

Das Coronavirus ist eine Herausforderung für uns als ganze Gesellschaft. Die kommenden Wochen werden für uns alle ein Kraftakt werden. Es kommt jetzt auf jede und jeden von uns an, dass wir aufeinander aufpassen und uns umeinander kümmern. Nehmen wir Rücksicht, halten wir Abstand. Helfen wir trotzdem Menschen, die alleine nicht zurechtkommen. Wir müssen jetzt füreinander da sein.

Mir macht es Mut, wenn ich sehe, welche Initiativen in den sozialen Netzen bereits anlaufen: Da organisieren sich Nachbarschaftshilfen, um für Kranke und Ältere einzukaufen. Ich finde das großartig!

In der Krise zeigt sich der wahre Zustand unserer Gesellschaft. Ich erlebe derzeit, mit welcher Hingabe und welchem Verständnis unser Gemeinwesen dieser Herausforderung begegnet. Wie im Gesundheitswesen und an vielen anderen Stellen im Land hart dafür gearbeitet wird, die Versorgung zu sichern.

Danke an alle, die im Einsatz sind. Die in dieser Krise die wahren Helden sind. Alle, die sich um Erkrankte kümmern. Alle, die dafür sorgen, dass die Regale voll sind. Alle, die Kinderbetreuung übernehmen, sich um Ältere kümmern oder für ihren Nachbarn da sind. Und alle, die Sicherheit und Ordnung garantieren.

Dieser Einsatz ist sehr beeindruckend.

Ich bitte abschließend noch einmal alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis, um Ihre Mithilfe. Jeder einzelne ist jetzt gefragt. Dann kommen wir bestmöglich durch diese Zeit.

Halten wir zusammen!

(ANM. DER REDAKTION: Es gilt das gesprochene Wort)

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.