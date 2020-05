Scholz-Paket hilft dem Norden kaum

Kiel

Scholz schwebt vor, dass Bund und Länder die Kommunen gemeinsam mit 57 Milliarden Euro unterstützen. Das Geld soll Einbrüche bei der Gewerbesteuer durch die Corona-Krise ausgleichen und einen Schuldenschnitt ermöglichen. Für die Übernahme kommunaler Liquiditätskredite sind im Konzept satte 45 Milliarden Euro vorgesehen.

Von den finanziellen Folgen durch Corona seien alle Kommunen betroffen, so Sütterlin-Waack. „Jetzt zuvorderst mit den falschen Kriterien auf die restlichen Altschulden zu starren, wäre aus meiner Sicht unsolidarisch gegenüber den allermeisten Kommunen.“

Länder und Kommunen müssten bei einem Altschulden-Konzept als Einheit betrachtet werden, so Heinold. Schleswig-Holstein habe die Kommunen finanziell besser ausgestattet als andere Länder und werde nach dem Scholz-Plan daher nur mit einem geringen Anteil der Bundesmittel bedacht. "Es kann nicht sein, dass Schleswig-Holstein im Regen stehen gelassen wird, weil wir unsere Kommunen gut behandelt haben."

Kreisfreie Städe profitieren

Geholfen würde mit dem Programm den Gemeinden, deren Liquiditätskredite einen Sockelbetrag von 100 Euro pro Einwohner überschreiten. Davon würden die kreisfreien Städte profitieren. Kiel hat zum Beispiel 85 Millionen Euro an Kassenkrediten aufgenommen. Bei rund 250 000 Einwohnern würde das bedeuten, dass 60 Millionen für die Hilfen anrechnungsfähig wären. Laut Innenministerium betragen die Kredite in Lübeck 120 Millionen und in Flensburg 45 Millionen Euro, nur Neumünster hat sie auf Null heruntergefahren. Demnach könnten die kreisfreien Städte zusammen knapp 194 Millionen an Schulden abbauen, wenn der Vorschlag umgesetzt würde.

Andere Gemeinden ziehen den kürzeren

Bei anderen Gemeinden wäre laut den Ministerinnen dagegen nur deutlich geringere Summen herauszuholen. Insgesamt seien wohl günstigenfalls Kassenkredite in einem Umfang von 250 Millionen aus Schleswig-Holstein anrechnungsfähig. Bezogen auf die Gesamthilfen vom Bund, würden also nur 0,55 Prozent der Gelder hier landen. Das sei weitaus weniger als die sonst übliche Verteilung nach Königsteiner Schlüssel, bei der Schleswig-Holstein mit rund 3,4 Prozent bedacht wird.

Steuereinnahmen auf Rekordtief

Die Corona-Pandemie schlägt mit voller Wucht auf den schleswig-holsteinischen Landeshaushalt durch. Das Land wird in diesem Jahr voraussichtlich über eine Milliarde Euro weniger an Steuern einnehmen als ursprünglich geplant. Wie Heinold in der vergangenen Woche sagte, geht die Prognose von einem Minus zum beschlossenen Landeshaushalt von rund 1,2 Milliarden Euro aus. Zum Vorjahr sinken die Steuereinnahmen demnach um fast 800 Millionen Euro auf 9,24 Milliarden. Das ist der kräftigste Rückgang in der Landesgeschichte. Im nächsten Jahr sollen die Einnahmen allerdings mit fast 10,4 Milliarden wieder über das Vorjahresniveau klettern.

Den Schulden mit Kraft entgegensteuern

Für 2021 rechnet Heinold zur November-Steuerschätzung mit einem Minus von 460 Millionen Euro und für 2022 mit 558 Millionen weniger. 2023 soll das Minus 538 Millionen Euro betragen, 2024 dann 504 Millionen Euro. Die Jamaika-Landesregierung will nicht gegen die Krise ansparen, sondern mit viel Kraft und auch mit neuen Schulden gegensteuern, so Heinold. Auch die Kommunen sind stark betroffen. Laut der Finanzministerin müssen sie sich für dieses Jahr auf ein Minus von 692 Millionen Euro einstellen. In den vier Folgejahren werde sich der Fehlbetrag voraussichtlich auf jeweils mehr als 200 Millionen Euro belaufen.

