In der Kritik steht dabei vor allem, dass das Geld an die Inzidenzwerte des Kreises oder der kreisfreien Stadt gekoppelt sind, in dem sich das jeweilige Krankenhaus befindet.

Acht Kliniken beziffern die Verluste auf jeweils mehrere zehntausend Euro pro Tag und kommen auf ein gemeinsames Minus von zehn Millionen Euro im Monat. Der Bund lege sich seit diesem Jahr nur noch von Monat zu Monat fest: Eine Corona-Ausgleichszahlung bekomme demnach nur das Krankenhaus, in dessen Kreis- oder Stadtgebiet die Sieben-Tage-Inzidenz über 70 liege. Zudem müsse die Quote frei verfügbarer Intensivbetten unter 25 Prozent gesunken sein.

„Es kann nicht sein, dass eine gute Pandemielage in der Region über die Finanzierung von Kliniken entscheidet“, erklärten Anke Lasserre und Markus Funk. Sie sind Geschäftsführer der Imland-Klinik, die zum 6K-Verbund gehört. Dazu zählen auch das Städtische Krankenhaus Kiel und das Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster.

Ähnlich ist die Situation am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein mit den Standorten Kiel und Lübeck. Laut UKSH summieren sich die Verluste im Zusammenhang mit der Corona-Krise auf rund 100 Millionen Euro über zwei Jahre.

Januar 2021: 700 stationäre Patienten weniger behandelt, nahezu zwei Millionen Euro Verlust

Ein weiterer Kritikpunkt des Klinikverbundes 6K. Es erhielten nur solche Krankenhäuser Geld, die gemäß Landesplanung als Notfallversorgungskrankenhäuser ausgewiesen sind. „In aller Regel bleiben damit also die Grund- und Regelversorgungskrankenhäuser und auch die Fachkliniken außerhalb des Rettungsschirms im Regen stehen“, heißt es in einer Erklärung.

Bernhard Ziegler, Krankenhausdirektor am Klinikum Itzehoe: „Als einer der großen Covid-Versorger hat das Klinikum Itzehoe allein im Januar 2021 700 stationäre Patienten weniger als normalerweise behandelt und nahezu zwei Millionen Euro verloren.“

Auf der anderen Seite zahlt sich das Engagement der Kliniken im Kampf gegen die Corona-Pandemie aus. Durch den Aufbau zusätzlicher Intensivkapazitäten und der Zusammenarbeit untereinander habe es in Deutschland „nicht einmal ansatzweise die Situation gegeben, dass wir kein Intensivbett für einen Patienten hatten“, erklärte Prof. Jan-Thorsten Gräsner, Direktor des Instituts für Rettungs- und Notfallmedizin am UKSH, im Interview.

„Wir hatten immer noch etwas in der Hinterhand“, so Gräsner, der am Aufbau des Kleeblatt-Prinzips beteiligt war, das deutsche Krankenhäuser in der Corona-Pandemie vor Überlastung bewahren soll, indem Patienten schnell bundesweit verlegt werden.