Kita-Eltern fordern Lohnausgleich

In den Kitas in Schleswig-Holstein sollen bald Gruppen von 10 Kindern betreut werden – insgesamt könnten damit 30 statt bisher zehn Prozent der Kinder gleichzeitig betreut werden. Erzieher-Verbände und Elternverbände protestieren vehement dagegen – aus unterschiedlichen Gründen.

Von Heike Stüben