Kiel

„Es wurde über einen langen Zeitraum der Eindruck vermittelt, dass jeden Tag eine gleich große Zufallsstichprobe aus der deutschen Bevölkerung gezogen wurde, aber das war ja nicht so“, erklärt Michael Krawczak. Der 61-jährige ist Diplom-Mathematiker, wurde promoviert in Entwicklungsbiologie und habilitierte sich in Humangenetik.

„Denn der Umfang der Testungen hat sich verändert, und die Gründe für Testungen haben sich geändert. Deshalb wäre es gut gewesen, vom ersten Tag der Pandemie an systematisch zu erfassen: Wer wird getestet? Zwar ohne Namen, aber mit Alter, Postleitzahl und sozialem Hintergrund der Getesteten. Warum wird sie oder er getestet? Und mit welchem Ergebnis? Dann hätten wir von Beginn an deutlich mehr über das Infektionsgeschehen gewusst.“

Corona in Kiel: Ein kleiner Fragebogen, und man wüsste viel mehr

Stattdessen, erklärt der Statistik-Wissenschaftler, meldeten die Gesundheitsämter an das Robert-Koch-Institut (RKI) nur die positiv Getesteten, aber nicht die Gründe der Testungen: Gab es auffällige Symptome? Wurde der Getestete bei der amtlichen Nachverfolgung einer Infektionskette ermittelt? Gab es in seiner Familie eine CoVid-19-Infektion? Oder machte er sich Sorgen und wurde deshalb getestet?“ Das hätte man – bei entsprechender Vorbereitung und adäquater personeller Ausstattung – mit einem kleinen Fragebogen zu jeder Testung erfassen können.

So aber wisse man bis heute nicht genau, was genau die Zahlen des RKI über das Infektionsgeschehen aussagen. „Wenn Sie überwiegend Leute mit einer hohen A-priori-Wahrscheinlichkeit testen, weil diese Leute zum Beispiel Symptome haben oder aus einer infektiösen Umgebung oder aus einem Risikogebiet kommen, dann werden Sie im Ergebnis viele positiv Getestete bekommen. Wenn Sie dagegen Leute von der Straße, also ein Zufallskollektiv testen, werden Sie deutlich weniger positive Testergebnisse erhalten. Doch in den Medien ist immer der Eindruck erweckt worden, jeden Tag würde eine gleich große Zufallsstichprobe aus der deutschen Bevölkerung gezogen.“

Corona in Schleswig-Holstein: Das "Big Data Paradox"

Krawczak verweist auch auf das „Big Data Paradox“ und den Vortrag Xiao-Li Mengs von der Harvard University, den dieser im September 2020 in Berlin hielt – auf der gemeinsamen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie mit der europäischen Sektion der International Biometric Society.

Meng bezeichnete CoVid-19 als einen „massiven Stress-Test für alle menschlichen Systeme“ (Gesundheit, Soziales, Ökonomie, Politik, Regierung, Bildung, Religion, Digitales, Produktion, Tourismus, Dienstleistung, Unterhaltung) und als ein weites Feld sonst unvorstellbarer und undurchführbarer sozialer Experimente.

Meng wies Krawczak zufolge nach, dass eine Korrelation von nur fünf Prozent zwischen dem Merkmal „Ich werde getestet“ und dem Merkmal „Ich werde positiv getestet“ dafür sorge, dass die Aussagekraft von 10.000 positiv Getesteten hinsichtlich des tatsächlichen Infektionsgeschehens so viel wert sei wie diejenige von 20 zufällig getesteten Menschen.

„Das ist verblüffend“, sagt Krawczak, „aber es ist tatsächlich so.“ Allerdings: Je mehr getestet werde, desto geringer falle dieser Effekt aus und relativiere sich bei zurzeit etwa einer Million PCR-Tests pro Woche in Deutschland.

Michael Krawczak aus Kiel: Man bräuchte eine Zufallskohorte von 20.000 Menschen

Was wäre die Alternative? „Man bräuchte eine Zufallskohorte von 20 000 Menschen in Deutschland aus allen sozialen Hintergründen. Jeder von ihnen würde zweimal pro Woche auf CoVid-19 getestet. Dann hätte man super Zahlen.“

Der 61-jährige Krawczak ist Diplom-Mathematiker, wurde in Entwicklungsbiologie promoviert und habilitierte sich in Humangenetik. Vor einigen Monaten hielt er den Eröffnungsvortrag des National Digital Health Symposion und thematisierte dort das Problem, dass für viele wichtige Entscheidungen, die in der Pandemie getroffen werden müssen, „schlichtweg die nötigen Daten fehlen. Die aktuelle Krise ist in Teilen eine Missing Data Crisis“, stellt Krawczak fest. Die täglich veröffentlichten Daten seien deshalb zwar nicht unbrauchbar, aber eingeschränkt brauchbar und in Teilen problematisch.

Defizite in Dateninfrastruktur schon länger offengelegt

Für das Deutsche Ärzteblatt schreibt Krawczak gegenwärtig zusammen mit Gerd Antes, einem Wegbereiter der evidenzbasierten Medizin, geboren in Wasbek bei Neumünster, einen Artikel zur Frage: Welche Daten braucht man in einer Pandemie, um damit politische Entscheidungen sinnvoll zu unterfüttern? Welche Defizite gibt es in Deutschland? „Wir hinken ein bisschen hinterher“, bekennt Krawczak, „denn der Wissenschaftsrat hat bereits im Januar Defizite in der Dateninfrastruktur offengelegt.“

Gesamtsterblichkeit in Deutschland steigt

Jüngste Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegen eine Übersterblichkeit in der deutschen Bevölkerung im Jahr 2020 infolge der Pandemie, allerdings noch ohne Benennung der Todesursachen. 2019 starben mehr als 939.000 Menschen in Deutschland (entsprechend 2574 an jedem Tag), davon 331.200 an Herz-Kreislauf-Erkrankungen (907 am Tag), 231.300 an Krebserkrankungen (633 am Tag) und 67.000 an Atemwegserkrankungen (183 am Tag).

„Für Deutschland sehe ich eine Übersterblichkeit, für Schleswig-Holstein nicht. Die Zahlen im Diagramm, das die KN vergangene Woche zeigten, bewegen sich im statistischen Schwankungsbereich.“

Krawczak: Anteil der Corona-Infektionen an Todesursachen unklar

Aus den Sterbefälle-Daten des Statistischen Bundesamtes für die Jahre 2016 (910.899), 2017 (932.263), 2018 (954.874) und 2019 (939.520) ergebe sich eine steigende Tendenz. „Infolge steigender Lebenserwartung: Wenn Sie die Bevölkerung einteilen in Blöcke von jeweils fünf Lebensjahren, erhalten Sie in jedem Block eine andere Sterberate.“

Natürlicherweise eine niedrigere im Block der 60- bis 65-Jährigen als im Block der 80- bis 85-Jährigen. „Wenn die Zusammensetzung der Bevölkerung sich durch eine steigende Anzahl alter Menschen ändert, geht zwar die Gesamtsterblichkeit nach oben, innerhalb der einzelnen Blöcke ändert sich aber nichts oder nur wenig.“ Er könne nicht sagen, welchen Anteil CoVid-19-Infektionen an den Todesursachen der 2020 Gestorbenen haben, so Krawczak.

RKI ganz klar: Jeder Tote mit CoVid-19 ist ein Corona-Toter

Das Robert-Koch-Institut hat von Beginn der Pandemie an offen kommuniziert, dass jeder Mensch, der mit einer nachgewiesenen CoVid-19-Infektion gestorben ist, als Toter in die Corona-Statistik eingehe.

„Bislang lässt sich auch nicht mehr sagen“, kommentiert Krawczak, „weil es keine systematische Trennung zwischen mit und an CoVid-19-Gestorbenen gibt. Wenn aber Pathologen – wie hier in Kiel Professor Christoph Röcken – in Obduktionen nachweisen, dass ein Mensch vielleicht in einem Monat an seinem Lungenkarzinom oder an COPD gestorben wäre, aber eben nicht schon zu dem Zeitpunkt, an dem dieser Mensch mit einer Corona-Infektion tatsächlich gestorben ist, dann ist dieser Mensch an CoVid-19 gestorben. Der Anteil dieser Menschen an den Toten in der RKI-Statistik wird erheblich sein“, vermutet Krawczak.

Corona hat auch Folgen für andere Kranke

Die Frage, auf die alle Erhebungen und alle kritische Betrachtung der verfügbaren Daten hinausliefen, sei: Wie viel Lebenszeit hat dieses Virus gekostet? „Diese Frage stellt aber niemand – aus ethischen und anderen Gründen. Statistisch betrachtet, sind es aber zwei verschiedene Fragen: Wie viele Leben rette ich mit welcher Maßnahme? Und: Wie viel Lebenszeit in Jahren oder Monaten rette ich mit welcher Maßnahme?“

Viele Kranke trauten sich 2020 nicht in Kliniken und Arztpraxen. Mehr Tote durch unterlassene Diagnostik, zu Hause erlittene Herzinfarkte und Schlaganfälle, ausgebliebene Krebs-Früherkennungsuntersuchungen? Weniger Tote infolge der Lockdowns durch weniger Verkehrsunfälle, weniger Glatteisunfälle, weniger Grippe-Infektionen? Rechnet Mathematiker Krawczak damit, dass dies noch genauer ausgewertet werden wird? „Ja, das würde ich schon erwarten. Am Ende des Tages werden ja Wissenschaftler auch von ihrer fachlichen Neugier getrieben.“

Klimawandel: Politik kann sich nun nicht mehr wegducken

Er erwarte ebenso auch positive Effekte der Pandemie. „Im Unterschied zu Maßnahmen gegen den Klimawandel bestand zu Beginn dieser Pandemie angesichts der Bilder aus Bergamo und der drohenden Triage (Priorisierung von Patienten, denen geholfen wird, gegenüber anderen, denen nicht mehr geholfen wird /Anm.) ein größerer Zwang zu unmittelbarem politischem Handeln bei unmittelbarer Bedrohung."

Die Bedrohung durch den Klimawandel sei größer, aber zeitlich weiter entfernt. "Nun aber haben Politik und Gesellschaft gezeigt: Extreme Zumutungen waren und sind möglich. Das bedeutet: Die Politik kann sich nun bei anderen drängenden Problemen nicht mehr wegducken und behaupten, diese oder jene Maßnahme sei den Menschen nicht zuzumuten.“