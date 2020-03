Land SH verschärft Betretungsverbote

Der Schutz besonders gefährdeter Personen müsse absoluten Vorrang haben in dieser Pandemie. Man setze daher die bereits bestehenden Betretungsverbote in Einrichtungen mit Patienten oder pflegebedürftigen Menschen noch weitergehend als bisher um, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstagabend mit. Bisher war Angehörigen täglich unter bestimmten Voraussetzungen der Besuch in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe erlaubt.

Das Betreten von Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie von stationären Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe ist nun verboten. Ausgenommen sind:

Personen, die für die pflegerische, therapeutische oder medizinische Versorgung zwingend erforderlich sind;

Personen, die für die Aufrechterhaltung des Betriebes zwingend erforderlich sind, wie beispielsweise Handwerker für nicht aufschiebbare bauliche Maßnahmen am Gebäude sowie Reparaturen an Infrastruktureinrichtungen;

Personen, die Waren von Lieferanten an einen fest definierten Punkt in der Einrichtung übergeben.

Betretungsverbot : Ausnahmen sollen streng geprüft werden

Ausnahmen von dem Betretungsverbot dürfen die Einrichtungen nur nach strenger Prüfung im Einzelfall zulassen, sofern ein Besuch aus besonderen persönlichen Gründen unter Berücksichtigung des Schutzes der übrigen Mitpatienten bzw. Bewohner sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen Einrichtung dringend geboten oder medizinisch oder sozial-ethisch erforderlich ist.

Bei der Gewährung von Ausnahmen im Einzelfall sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums folgende Vorgaben zu beachten:

Auch bei Vorliegen eines Ausnahmefalles vom Besuchsverbot ist zu gewährleisten, dass die Besucherin oder der Besucher registriert wird und die Einrichtung für maximal eine Stunde betritt.

Besucherinnen und Besucher müssen über persönliche Schutz- sowie Hygienemaßnahmen aufgeklärt und angehalten werden, diese dringend einzuhalten.

Besucherinnen und Besucher mit akuten Atemwegserkrankungen dürfen die Einrichtung auch bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen eines Ausnahmefalls nicht betreten.

Diese weiteren Corona-Maßnahmen sollen die Einrichtungen umsetzen

Den Einrichtungen ist darüber hinaus aufzutragen

weitere geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Corona-Viren zu erschweren,

Patienten und Personal zu schützen und persönliche Schutzausrüstung einzusparen,

Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für Patienten und Besucher zu schließen,

sämtliche öffentlichen Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen , Informationsveranstaltungen etc. zu unterlassen.

