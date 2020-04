Corona: Land SH verteilt die Flüchtlinge

Kiel

Laut Wolfgang Kossert, Sprecher des Landesamtes für Ausländerangelegenheiten, sollen in den drei Landesunterkünften auf diese Weise Gebäude zur medizinisch gebotenen Isolation frei werden. Nach Angaben aus dem Kieler Rathaus soll es landesweit um 300 Personen zusätzlich gehen.

Derzeit verhandelt das Innenministerium mit den Landräten und Oberbürgermeistern. Nach Information von KN-online sind die Kommunen über das neue Verfahren alles andere als glücklich. In der Kieler Unterkunft am Schusterkrug ist ein Mann an Covid-19 erkrankt, 14 Kontaktpersonen stehen seit vergangenem Wochenende unter Quarantäne. Die 500-Personen-Einrichtung soll nach Angaben des Rathauses zwar nicht evakuiert werden, aber das Leben dort wurde stark eingeschränkt.

Erstaufnahme Neumünster : Zehn Menschen wegen Corona in Isolation

In der Erstaufnahme Neumünster, wo am Mittwochabend noch 407 Menschen registriert waren, steht ein separates Gebäude für 80 Bewohner zur Verfügung. Dort wohnen nach der Entlassung des ersten positiv getesteten und inzwischen genesenen Bewohners noch zehn Menschen in Isolation, drei davon mit Covid-19-Infektion. In Boostedt befinden sich derzeit 630 Bewohner. Covid-19-Erkrankte gibt es dort keine, auch nicht in der Rendsburger Einrichtung mit aktuell 468 Bewohnern.

Laut Kossert würden die Menschen gleich nach ihrer Ankunft dem ärztlichen Dienst vorgestellt und auf Corona getestet. Bis das Ergebnis vorliegt, müssten sie separat leben – Familien und Paare würden dabei nicht getrennt. „Fällt der Test positiv aus, gibt es in jeder Liegenschaft Häuser für eine Quarantäne“, sagte Kossert.

