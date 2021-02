In Schleswig-Holstein verliert Corona leicht an Dynamik, die Inzidenzwerte sinken. Am 10. Februar wollen Bund und Länder beraten, wie es nach dem 14. Februar weitergeht. Über den Lockdown, Homeoffice, Kontaktbeschränkungen und vieles mehr berichten wir im Liveblog. So sind Sie immer top informiert!