+++ Ausflugstipps fürs Wochenende +++



Ein Konzert von Tom Astor im Max Kiel, Schlagermove 2020 und Surfen lernen an der Ostseeküste: Auch in Corona-Zeiten gibt es viele Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten, die in Schleswig-Holstein möglich sind. Wir verraten Ihnen, was Sie am Wochenende in Schleswig-Holstein unternehmen können.