Corona-Liveblog: Das sind die Entwicklungen in Schleswig-Holstein

+++ Nur wenig Ausflügler an den Küsten unterwegs +++



Trotz strahlendem Sonnenschein und wolkenlosem Himmel waren am Sonntag nur wenige Menschen an Nord- und Ostsee unterwegs. „Die Menschen halten sich größtenteils an die Ausgangsbeschränkungen“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Kiel. Lediglich an den Landesgrenzen zu Hamburg habe die Polizei etliche Fahrzeuge kontrolliert und viele Ausflügler wieder nach Hause geschickt. Die Beamten überprüften das Einreiseverbot für Touristen, das das Land Schleswig-Holstein verhängt hatte.



Am Freitag hatte das Landeskabinett in Kiel einen Bußgeldkatalog beschlossen. Einreise-Verstöße kann die Polizei mit 150 bis 500 Euro ahnden. Wer sich im öffentlichen Raum aufhält - mit mehr als einer nicht im Haushalt lebenden Person - muss zum Beispiel 150 Euro bezahlen.