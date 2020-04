Corona-Liveblog: Das ist die Lage in Schleswig-Holstein

+++ Wegen Corona: Lübecker Kreuzweg per Telefon +++

Der Ökumenische Lübecker Kreuzweg geht neue Wege. Weil die Prozession wegen der Corona-Krise nicht stattfinden darf, wird der diesjährige Kreuzweg an Karfreitag sowohl im Hörfunk als auch online als Video-Botschaft und als Audio-Datei übertragen. Anders als sonst werde der Kreuzweg in diesem Jahr aber nicht zu Fuß gegangen, sondern in Gedanken und Gebeten, wie die evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs berichtete.



Der Ökumenische Kreuzweg am Karfreitag startet als Radio-Gottesdienst um 10.00 Uhr. Übertragen wird er im Offenen Kanal Lübeck (FM 98,8). Am Telefon wird der Kreuzweg unter der Telefonnummer 0431 6403-777 zu verfolgen sein. Anrufer können die fünf Kreuzwegstationen mitbeten und sich die jeweiligen Ansprachen anhören. Eine Kurzversion des Radiobeitrages als Video-Botschaft soll schon von Donnerstag an auf dem Youtube-Kanal der St.-Jakobi-Kirchengemeinde zu sehen sein.



Der Lübecker Kreuzweg wurde vom Kaufmann Hinrich Konstin im 15. Jahrhundert begründet. Seit 2004 wird die alte Tradition von der St.-Jakobi-Kirchengemeinde und der Katholischen Pfarrei zu den Lübecker Märtyrern fortgeführt. Jahr für Jahr gehen nach Angaben der Veranstalter an die 1000 Gläubige den Weg, der nach christlicher Überlieferung an den Weg erinnern soll, den Jesus zu seiner Hinrichtung gegangen sein soll.