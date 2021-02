In Schleswig-Holstein verliert Corona leicht an Dynamik, die Inzidenzwerte sinken. Am 10. Februar haben Bund und Länder trotzdem beschlossen, den Lockdown bis Anfang März fortzusetzen - mit Ausnahmen. Über Schulen, Homeoffice, Kontaktbeschränkungen und vieles mehr berichten wir im Liveblog. So sind Sie immer top informiert!