Corona-Liveblog: Das ist die Lage am Dienstag in Schleswig-Holstein

+++ 70 neue Corona-Fälle in Hamburg - Todesursache bei 52 Menschen +++

In Hamburg sind 70 weitere Fälle von Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Damit liege die Zahl der in Hamburg gemeldeten Fälle insgesamt bei 3887. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Montag mit. Am Vortag hatte sie 78 neue Fälle gemeldet. Damit ist der Trend bei den Neuinfektionen rückläufig. Nach den Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 56 Menschen nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das Institut für Rechtsmedizin hat bei 52 dieser Menschen die Infektion als Todesursache festgestellt, fünf mehr als am Tag zuvor.