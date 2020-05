Corona-Liveblog: Das ist die Lage in Schleswig-Holstein am Donnerstag

+++ In Neumünster sind kaum Rentner infiziert +++



In Neumünster hat sich am Mittwoch keine weitere Infektion mit dem Coronavirus herausgestellt, es bleibt bei 79 Menschen. Die Zahl der Genesenen steigt aber weiter: Mittwoch waren es offiziell schon 60, sodass noch 17 Patienten erkrankt sind. Zwei Menschen sind mit (oder an) Corona gestorben.