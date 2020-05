Corona-Liveblog: Das ist die Lage in Schleswig-Holstein am Freitag

+++ Hamburger Senator: Jüngere Schüler halten sich mehr an Corona-Regeln als ältere +++



n der Corona-Krise halten sich jüngere Schüler nach Worten von Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) überraschenderweise besser an Hygiene- und Abstandsregeln als ältere Schüler. Man habe erwartet, dass sich ältere Schüler mehr an die Vorgaben halten würden als jüngere - aber es sei genau umgekehrt, sagte der Senator am Donnerstagabend im Sonderausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zur Bewältigung der Corona-Krise. «Die Rückmeldungen aller Schulen zeigen, dass die Kleinen zwar ab und zu unaufmerksam sind und dabei die Regeln verletzen, dass sie sie aber akzeptieren und einhalten wollen.» Je älter die Schüler seien, desto weniger ernst würden sie diese Fragen nehmen.