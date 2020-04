Prof. Olaf Köller (56) war an der Leopoldina-Stellungnahme zur Corona-Exit-Strategie beteiligt. Der Wissenschaftliche Direktor am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel hält es für zentral, den Schülern schnell wieder vernünftige Übergänge zu ermöglichen.