Corona-Liveblog: Wie geht es in SH am Freitag weiter?

+++ 885 Intensivbetten in Schleswig-Holstein - fast die Hälfte frei +++



Schleswig-Holstein verfügt inzwischen über 885 Intensivbetten mit Beatmungsgeräten. Davon seien fast die Hälfte frei, teilte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Donnerstag in Kiel nach Beratungen der Koalitionsspitzen von CDU, Grünen, und FDP zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise mit.



Seit dem 1. März seien wie geplant mehr als 300 zusätzliche solcher Intensivbetten geschaffen worden. Angesichts der freien Kapazitäten könnten in Einzelfällen jetzt wieder nicht dringliche oder aufschiebbare Operationen gemacht werden. Ein wichtiges Kriterium dabei sei, dass solche Eingriffe möglichst keine Intensivkapazitäten beanspruchten, sagte Garg.