Corona-Liveblog: So laufen die Lockerungen am Montag

+++ Live-Blog startet in den Tag +++



Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Wir hoffen, Sie hatten ein schönes Wochenende - und starten heute gut in die Woche. Wir sind an dieser Stelle wieder für Sie da mit allen wichtigen Nachrichten zum Thema "Corona" aus der Region. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind und mitlesen.



Ein wichtiges Thema heute werden die umfassenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Schleswig-Holstein sein. Unter anderem dürfen Touristen wieder ins Land einreisen - und Hotels und Gaststätten wieder öffnen.



Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte die Lockerungen am 7. Mai angekündigt und eindringlich gemahnt, die Abstands- und Hygieneregeln weiterhin einzuhalten.