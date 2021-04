Kiel

Wie ist die aktuelle Lage in den Kreisen und Städten in Schleswig-Holstein? Wie entwickeln sich die Corona-Zahlen und wie die Inzidenz? Und: Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise? Damit Sie immer auf dem aktuellsten Stand sind, bündeln wir die Nachrichtenlage in einem Liveblog.

Aktuelle Informationen zum Coronavirus in Schleswig-Holstein

Fickenscher sieht bundesweiten Handlungsbedarf

Der Infektionsmediziner Helmut Fickenscher von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel geht davon aus, dass der Bund angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen in Deutschland und der Haltung einiger Länder demnächst eingreifen wird. "Für Deutschland insgesamt sehe ich Handlungsbedarf", sagte der Präsident der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten der Deutschen Presse-Agentur am Osterwochenende. "Die großen Warnrufe sind da nicht so wirklich falsch." Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte erklärt, sie denke über klarere Vorgaben an die Länder nach.