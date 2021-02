Kiel

Wie geht es weiter in Schleswig-Holstein? Bis 7. März gilt ein harter Lockdown. Die Maßnahmen werden bundesweit einheitlich umgesetzt. Ausgenommen sind die Schulen, hier kann jedes Bundesland selbst entscheiden, wie es ab dem 15.2. weitergeht. In Schleswig-Holstein sollen Kitas und Grundschulen ab dem 22.2. wieder in den Regelbetrieb übergehen.

Doch nicht überall werden sie öffnen - etwa in Flensburg und Schleswig-Flensburg. Dort breitet sich die britische Corona-Mutante aus. Es gelten verschärfte Corona-Regeln.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch wie ist die aktuelle Lage in anderen Kreisen und Städten in Schleswig-Holstein? Wie entwickeln sich die Zahlen? Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise? Damit Sie immer auf dem aktuellsten Stand sind, bündeln wir die Nachrichtenlage in einem Liveblog.

Aktuelle Informationen zum Coronavirus in Schleswig-Holstein

+++ Die wichtigsten Informationen zur Corona-Lage +++



Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus



In Schleswig-Holstein gilt ein harter Lockdown:



In Schleswig-Holstein sind 29 Corona-Impfzentren aufgebaut worden - nur 15 haben bislang geöffnet, da noch nicht ausreichend Impfstoff verfügbar ist. Wo es in Schleswig-Holstein Corona-Testzentren gibt, sehen Sie in unserer



Aktuelle Corona-Zahlen



Die Corona-Lage in Schleswig-Holstein gewinnt an Dynamik. Täglich kommen neue Fälle hinzu: Einen aktuellen Überblick mit vielen interaktiven Grafiken zu den Corona-Zahlen im Land finden Sie hier. Hoher Inzidenzwert: Welchen Kreisen und kreisfreien Städte eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit droht, erfahren Sie hier. Wie die Situation auf den Intensivstationen ist, erfahren Sie hier. Welche Aussagekraft Inzidenzwert und die Corona-Zahlen für Schleswig-Holstein haben,



In Schleswig-Holstein gilt ein harter Lockdown: Er gilt bis zum 7.März. In Schleswig-Holstein sind 29aufgebaut worden - nur 15 haben bislang geöffnet, da noch nicht ausreichend Impfstoff verfügbar ist. Wo es in Schleswig-Holsteingibt, sehen Sie in unserer interaktiven Karte Diegewinnt an Dynamik. Täglich kommen neue Fälle hinzu:Welche Aussagekraft Inzidenzwert und die Corona-Zahlen für Schleswig-Holstein haben, erklären wir hier

+++ Erster Gottesdienst seit dem Dritten Advent ++ +



+++ Kreis Segeberg: Kein Gedränge mehr +++





+++ Scharfe Kritik an Kita-Öffnungen +++





+++ Zunächst bis 28. Februar +++





+++ 100 Motorradfahrer hatten sich versammelt +++





+++ So lief die erste Nacht in Flensburg +++



+++ Vorschlag für Lockerungen: Drei-Stufen-Plan soll Großveranstaltungen wieder ermöglichen +++







+++ Kiel: Corona verschärft die Jugendkriminalität +++







+++ Rendsburg-Eckernförde: Dänemark-Pendler brauchen Test bei Einreise +++

+++ Autokorso gegen Corona-Maßnahmen in Hamburg – Gegendemonstranten auf Fahrrädern +++

Mit einem Autokorso um die Außenalster haben am Samstag Gegner der Corona-Maßnahmen gegen die Einschränkung der Grundrechte demonstriert. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich sogenannte Querdenker mit bis zu 220 Fahrzeugen an der Demonstration. Auf den Autos waren Parolen zu lesen wie „Frei atmen - frei denken“ oder „Grundrechte statt Geimpftrechte“.



Der Korso wurde mehrfach von Gegendemonstranten mit Fahrrädern blockiert. Die Polizei schritt ein und nahm mindestens einen der rund 70 Radfahrer wegen Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr fest. Die schwarz gekleideten Gegendemonstranten gehörten den Angaben zufolge zur linken Szene. An einem der Fahrräder stand auf einem Schild: „Auch ihr sterbt an dem Virus“.

+++ Neue Lockerungen in Schleswig-Holstein +++









+++ Familienministerin Franziska Giffey sieht Kinderschutz und Kindeswohl gefährdet +++

+++ Wie ist die Corona-Lage aktuell in Dänemark? +++

+++ Mannschaftsarzt vom THW Kiel zum anstehenden Mammutprogramm +++

Mehr anzeigen Tickaroo Live Blog Software

Positiver Corona-Test sagt nichts über Infektiosität aus

Fällt ein Corona-Tests positiv aus, bedeutet das, dass sich die Getesteten mit Sars-CoV-2 infiziert haben. Es heißt aber nicht, dass sie auch infektiös sind und andere anstecken können. Die Höhe des Ansteckungsrisikos hängt von der Virusmenge ab.

Die Viruskonzentration beschreibt der sogenannte Ct-Wert. Je höher diese Kennzahl ist, desto niedriger ist die Viruskonzentration und desto weniger wahrscheinlich ist es, dass die Infizierten andere Menschen anstecken können. Das RKI weist darauf hin, dass der Ct-Wert je nach Probennahme und Testverfahren variieren kann.