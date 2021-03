Der harte Lockdown ist gelockert - schon seit 8. März sollen sich in Schleswig-Holstein wieder mehr Personen treffen dürfen. Zudem gibt es jetzt Öffnungsperspektiven. Doch die Zahlen in SH steigen aktuell wieder. Auch in Hamburg, dort gibt es jetzt erste Konsequenzen. Wie Corona das Leben im Norden beeinflusst und welche Regeln aktuell gelten, erfahren Sie im Liveblog!