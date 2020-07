Kiel

Wie soll das Land Schleswig-Holstein mit Reiserückkehren umgehen? Die Anzahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus bei Menschen, die aus dem Urlaub kommen, hat diese Frage bei den Gesundheitsministern im Land aufgeworfen. Massentests an Flughäfen und Seehäfen sollen Abhilfe schaffen. Weiterhin für Schlagzeilen sorgen die sechs Coronafälle in einem Imbiss am Kieler Hauptbahnhof. Nicht nur, dass inzwischen bei dem Betreiber eines weiteren Imbisses in Kiel das Virus nachgewiesen wurde, erregt die Gemüter. Vielmehr hat die Stadt Kiel bei der Kontaktaufnahme mit registrierten Gästen Schwierigkeiten, weil unleserliche oder falsche Angaben gemacht wurden. Die Folge: Verstärkte Kontrollen in den Lokalen.

Über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein berichten wir im Liveblog.

Aktuelle Informationen zum Coronavirus in Schleswig-Holstein

