+++ Nordsee-Insel Norderney ordnet Maskenpflicht an +++

In Scharbeutz (Kreis Ostholstein) waren am Sonnabend die Strände zeitweise so voll, dass sie dicht gemacht werden mussten. Während Schleswig-Holstein an der Ostsee mit Tagestouristen kämpft, hat die Nordsee-Insel Norderney eine neue Verordnung erlassen.