Kiel

Wie geht es weiter in Schleswig-Holstein? Bis 7. März gilt ein harter Lockdown. Die Maßnahmen wurden bundesweit einheitlich umgesetzt. Ausgenommen sind die Schulen. In Schleswig-Holstein sind die meisten Kitas und Grundschulen ab dem 22.2. wieder in den Regelbetrieb übergegangen. 5. und 6. Klassen sollen am 8. März mit Präsenzunterricht folgen.

Wie ist die aktuelle Lage in den Kreisen und Städten in Schleswig-Holstein? Wie entwickeln sich die Zahlen? Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise? Damit Sie immer auf dem aktuellsten Stand sind, bündeln wir die Nachrichtenlage in einem Liveblog.

Aktuelle Informationen zum Coronavirus in Schleswig-Holstein

Positiver Corona-Test sagt nichts über Infektiosität aus

Fällt ein Corona-Test positiv aus, bedeutet das, dass sich die Getesteten mit Sars-CoV-2 infiziert haben. Es heißt aber nicht, dass sie auch infektiös sind und andere anstecken können. Die Höhe des Ansteckungsrisikos hängt von der Virusmenge ab.

Die Viruskonzentration beschreibt der sogenannte Ct-Wert. Je höher diese Kennzahl ist, desto niedriger ist die Viruskonzentration und desto weniger wahrscheinlich ist es, dass die Infizierten andere Menschen anstecken können. Das RKI weist darauf hin, dass der Ct-Wert je nach Probennahme und Testverfahren variieren kann.