+++ Corona-Ausbruch in Glücksburg +++



Im DRK-Pflegezentrum Glücksburg sind vier Bewohner und eine Mitarbeiterin positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Für alle Bewohner und Bewohnerinnen hat das Gesundheitsamt des Kreises Schleswig-Flensburg zunächst eine Quarantäne angeordnet. Zudem wurde ein Betretungsverbot für die Einrichtung durch den Kreis ausgesprochen.



Besuche sind daher in diesem Pflegezentrum zurzeit nicht möglich. Eine Testung aller Bewohner und Mitarbeiter durch ein mobiles Team der Kassenärztlichen Vereinigung wurde durch das Gesundheitsamt veranlasst.

Eine zentrale Frage ist, "wie und auf welchem Wege der Eintrag in die Einrichtung erfolgte. Aktuell scheint ein Eintrag von außen, nach einer ambulanten Behandlung eines Bewohners, am wahrscheinlichsten. Wie sich die anderen Bewohner*innen und unsere Mitarbeiterin trotz unseres Hygienekonzeptes und täglicher Testungen mit dem Corona-Virus anstecken konnten, wird derzeit intensiv geprüft“, führt Kai Schmidt, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Schleswig-Flensburg, aus.