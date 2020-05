Corona-Liveblog: Gottesdienste dürfen wieder abgehalten werden

+++ Schlachthofmitarbeiter testen lassen +++



Das Land Schleswig-Holstein hat am Freitag bekannt gegeben, dass die komplette Belegschaft großer Schlachtbetriebe in Schleswig-Holstein unverzüglich auf SARS-CoV-2 getestet werden sollen, sofern dies noch nicht erfolgt ist.



Der Kreis Steinburg, in dem viele der infizierten Vion-Schlachthofmitarbeiter leben, hat die Untersuchung bereits durchgeführt. Bis auf die bestätigten und kommunizierten Fälle seien alle anderen Mitarbeiter negativ getestet worden.



Durch die infizierten Schlachthofmitarbeiter hat der Kreis Steinburg auch die Obergrenze an Neuinfektionen gerissen.