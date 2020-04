Was in Schleswig-Holstein erlaubt wird, was verboten bleibt

Kiel

Es ist noch ein weiter Weg bis zur Normalität, doch erste Schritte werden jetzt gegangen. So dürfen Veranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmern ab 4. Mai in Schleswig-Holstein stattfinden, der Unterricht an Schulen wird langsam hochgefahren und die Notbetreuung für Kinder ausgeweitet. Welche Punkte darüber hinaus beschlossen worden sind:

Veranstaltungen bis 1000 Teilnehmer in Schleswig-Holstein geplant

Schleswig-Holstein will in der Corona-Krise Veranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmern erlauben. Eine entsprechende Verordnung solle bis zum 30. April erarbeitet werden und vom 3. Mai an umgesetzt werden, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) am Donnerstag in Kiel nach Beratungen der Koalitionsspitzen von CDU, Grünen FDP an.

Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sollen bis zum 31. August untersagt sein. Betroffen sind Fußballspiele mit Zuschauern, größere Konzerte, Schützenfeste und Kirmes-Veranstaltungen. Ob Fußball-Partien ohne Publikum möglich sind, ist noch offen.

Abi-Prüfungen starten am 21. April in Schleswig-Holstein

Die Abiturprüfungen starten in Schleswig-Holstein wie geplant am 21. April. Darauf haben sich die Koalitionspartner am Donnerstag verständigt. Außerdem soll auch der Unterricht der entsprechenden Abschluss-Jahrgänge wieder stattfinden, wie Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) am Donnerstag nach Beratungen der Spitzen von CDU, Grünen und FDP sagte.

Zustimmung bei Eltern und Schülern

Einig sei sich die Koalition auch darin, dass am 4. Mai in den vierten Grundschulklassen und den Abschluss-Jahrgängen des kommenden Schuljahres der Unterricht wieder beginnen soll. Ein entsprechender Erlass sei in Vorbereitung, stehe aber noch unter dem Vorbehalt der Kultusministerkonferenz am 29. April. Stattfinden sollen zudem bereits vom 20. April an Prüfungen an den Hochschulen.

Kita-Notbetreuung jetzt auch für berufstätige Alleinerziehende

Schleswig-Holstein will im Zuge der Corona-Lockerungen die Kita-Notbetreuung ausbauen. So sollen ab Montag berufstätige Alleinerziehende ihre Kinder betreuen lassen können, teilte Familienminister Heiner Garg ( FDP) am Donnerstag in Kiel nach Beratungen der Koalitionsspitzen von CDU, Grünen, und FDP mit. Änderungen gebe es auch bei Eltern, die in Bereichen der kritischen Infrastruktur wie Krankenhäuser oder Polizei arbeiten. Künftig reiche es aus, wenn ein Elternteil in solch einem Beruf arbeitet und nicht mehr beide. Die Gruppengröße von maximal fünf Kindern in einem Raum werde beibehalten.

Tierparks in Schleswig-Holstein ab Montag wieder offen

Die Tierparks und Wildparks in Schleswig-Holstein dürfen ab Montag wieder öffnen. Zwar gelte dies nicht für die dortigen Spielplätze oder die Gastronomie, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Donnerstag in Kiel nach Beratungen der Koalitionsspitzen von CDU, Grünen, und FDP. Aber der Rundgang mit der Familie werde wieder möglich. Dies sei wichtig, „weil die Tierparks auch auf Einnahmen angewiesen sind, damit die Tiere gefüttert werden können“. Andererseits sei es wichtig für Familien, sich auf Besuche freuen zu können.

Kein Datum für Tourismus-Öffnung in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein plant in einem dreistufigen Verfahren, Touristen in der Corona-Krise wieder ins Land zu lassen - allerdings ohne bereits ein Datum hierfür festgelegt zu haben. In einem ersten Schritt solle die Nutzung von Zweitwohnungen erlaubt werden. Dann sollen die Nutzung von Ferienwohnungen sowie Hotelübernachtungen möglich werden. Und in einem dritten Schritt sollen Tagestouristen nach Schleswig-Holstein kommen können.

Kleine Händler können unter Auflagen wieder öffnen

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern können ab kommendem Montag (20.4.) unter Auflagen wieder öffnen. Unabhängig von der Größe ihres Geschäfts dürfen dann auch Buch-, Auto- und Fahrradhändler wieder Kunden begrüßen.

Friseure sind ab 4. Mai wieder auf

Friseure sollen unter Auflagen - etwa zur Hygiene und zur Vermeidung von Warteschlangen - ab dem 4. Mai ihre Betriebe wieder öffnen.

Keine Maskenpflicht

Es gibt keine Maskenpflicht in Schleswig-Holstein, aber die dringende Empfehlung, sogenannte Alltagsmasken im Nahverkehr und beim Einkauf zu tragen.

Kontaktsperre gilt weiterhin

Die Kontaktbeschränkungen bleiben vorerst bis zum 3. Mai in Kraft. Auch auf private Reisen sollen Bürger weiter verzichten.

Restaurants bleiben geschlossen, Kirchen auch

Restaurants und Bar bleiben vorerst weiter geschlossen. Ausgenommen ist die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause. Auch Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen sowie Theater, Opern und Konzerthäuser haben noch geschlossen.

Das Versammlungsverbot in Gotteshäusern bleibt in Kraft. In Kirchen, Moscheen und Synagogen sollen vorerst keine religiösen Feierlichkeiten und Veranstaltungen stattfinden. Es gibt aber offenbar noch Diskussionsbedarf, daher solle es noch Gespräche geben.

