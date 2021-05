Kiel

Flatterband und abgesperrte Tore: Segelvereine, Sportboothäfen und Jachtclubs haben unter den Corona-Beschränkungen gelitten. Wegen der Pandemie ruhte der Betrieb eine Zeit lang komplett.

Urlaub an der Ostsee im eigenen Boot in fremden Häfen? Untersagt. Schleifen und Polieren am Boot – ging auch nicht. Selbst das Kranen wurde zeitweise eingestellt, der gesamte Hafenbetrieb geschlossen. Segelunterricht wurde gestrichen. Corona traf die Skipper im vorigen Jahr mitten in den Vorbereitungen auf die Saison. Im Mai 2020 konnten die Besitzer wieder an ihre Boote.

Zuletzt durften sich maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten im öffentlichen oder privaten Raum treffen, dazu zählten auch die Sportboothäfen. Wer einen Liegeplatz hatte, der durfte dort zwar in seinem Boot übernachten. Aber eben nur dort. Denn Übernachtungen in Sportboothäfen sind Beherbergungen im Sinne der Corona-Verordnung. Mit anderen Worten: Urlaub auf der Ostsee in fremden Häfen, das war lange Zeit tabu.

Mit den Corona-Lockerungen, die ab dem 17. Mai 2021 in Schleswig-Holstein gelten, ändert sich das laut dem Wirtschafts- und Tourismusministerium. KN-online gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Darf ich ab dem 17. Mai 2021 wieder in fremden Häfen in Schleswig-Holstein auf dem eigenen Boot übernachten?

Ja, heißt es vom Ministerium in Kiel. "Ab dem 17. Mai darf auch wieder in fremden Häfen übernachtet werden", sagte ein Sprecher. "Voraussetzung ist, dass vor Törnbeginn ein Test in einem Testzentrum mit einem negativen Ergebnis gemacht wurde." Das Ergebnis müssten die Sportbootfahrerinnen und -fahrer mitführen und dem Hafenbetreiber vorlegen. "Spätestens 72 Stunden nach dem ersten Test muss der Test in einem Testzentrum wiederholt werden." Soll innerhalb der 72 Stunden der Hafen gewechselt werden, muss vor dem Anlaufen des nächsten Hafens zum Übernachten ein neuer Test in einem Testzentrum durchgeführt werden. Der Ministeriumssprecher fügte aber hinzu: Generell sollten Segler und Co. das „Hafen-Hopping“ auf der Ostsee wegen der damit verbundenen Kontakte vermeiden.

Sind ab dem 17. Mai auf Sportbooten Prüfungsfahrten oder Ausbildungsfahrten erlaubt?

Klare Antwort aus dem Ministerium: Prüfungsfahrten sind zulässig. Für Ausbildungsfahrten gelten demnach die Vorschriften für Veranstaltungen. Mit anderen Worten: Hygienekonzept und Maskenzwang sind unausweichlich. Und es gelten weitere Einschränkungen: Unter Deck dürfen sich nur ein Haushalt oder ein Haushalt zuzüglich einer weiteren Person oder insgesamt fünf Menschen aus zwei Haushalten aufhalten. "Auch nur dieser Personenkreis darf an Bord übernachten", sagte er Ministeriumssprecher weiter. Vor Fahrtantritt sei ein negatives Testergebnis aus einem Testzentrum vorzulegen.

Sind gemeinsame Veranstaltungen wie Regatten auf dem Wasser dank der Corona-Lockerungen ab Montag wieder gestattet?

Dazu heißt es aus dem Innenministerium: Amateursportwettkämpfe sind erlaubt. Demnach ist Sport draußen mit bis zu zehn Menschen gestattet. Jede Mannschaft darf also nicht mehr als zehn Mitglieder haben und der Abstand zwischen den Mannschaften muss 1,5 Meter betragen. Insgesamt darf die Anzahl der Regattateilnehmer - nicht die der Schiffe - die Zahl 100 nicht übersteigen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen getestet sein, Kontaktdaten müssen gesammelt werden. Wer­muts­trop­fen: Zuschauerinnen und Zuschauer sind laut Ministerium weiterhin nicht erlaubt.

