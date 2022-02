Kiel

Erst testen, dann tanzen – so sieht der Plan für die Öffnung der Diskotheken und Clubs in Schleswig-Holstein aus. Nach den jüngsten Corona-Beschlüssen dürfen die Tanzflächen ab dem 3. März unter 2G plus wieder freigegeben werden. Die Gäste müssen also gegen das Coronavirus geimpft oder von Covid-19 genesen sein und zusätzlich einen negativen Test vorlegen, um am Türsteher vorbeizukommen.

Einerseits kommt Erleichterung unter den Betreibern auf. „Wir freuen uns, dass wir wieder öffnen können. Ich glaube, dass die Leute Bock zum Feiern haben“, sagt Jörn Dietz vom Club Ben Briggs in der Langen Reihe in Kiel. Andererseits trauen viele dem Braten noch nicht, denn bislang ist nur klar, dass 2G plus gelten soll. Ob und welche weiteren Regeln hinzukommen, ist noch völlig offen.

2G plus für Disko-Besucher kein Problem, Maskenpflicht aber schon

Zusätzliche Beschränkungen sind durchaus möglich, nachdem es in den Diskotheken Schleswig-Holsteins Mitte Dezember zu etlichen Infektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus gekommen war. Hunderte Besucher mussten deshalb allein in Kiel in Quarantäne. Die Betreiber machten freiwillig dicht, später entschied auch die Landesregierung, Diskotheken zu schließen.

Nun dürfen sie wieder öffnen, weil durch Omikron keine Überlastung des Gesundheitssystems droht. Sollte die Landesregierung aber verfügen, dass alle Gäste Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, werden sich die Discokugeln wohl noch nicht wieder drehen. „Für uns ist die Maskenpflicht ein Ausschlusskriterium“, stellt Jörn Dietz klar. Niemand wolle mit Maske tanzen.

Lesen Sie auch Nach Bund-Länder-Treffen: Schleswig-Holstein hält an Lockerungen fest

So sieht es auch Joey Claussen, Inhaber der Diskothek Joy in Henstedt-Ulzburg. „Wir bereiten uns auf die Öffnung vor. Aber ich hoffe, dass es sich ohne Maske tanzen lässt, sonst macht es keinen Sinn für uns“, sagt er. Andere Vorgaben wären kein so großes Problem. „2G plus machen unsere Gäste durchaus mit“, so Claussen.

Noch keine konkreten Corona-Regeln für Diskotheken in Schleswig-Holstein

Das gilt ebenfalls für Ben Briggs. „Die Impfquote unter unseren Gästen war zuletzt extrem hoch, und den meisten macht es auch nichts aus, sich vorher testen zu lassen“, sagt Jörn Dietz. Er stellt sich schon einmal darauf ein, bald aufzumachen. Dazu gehört etwa die Personalsuche, weil nicht alle Mitarbeiter nach der letzten Schließung zurückkehren können.

Lesen Sie auch Diese Corona-Regeln gelten aktuell und nach dem 19.2.2022

Sowohl Dietz als auch Claussen wollen wie andere Betreiber auch zunächst die Landesverordnung abwarten, bevor sie eine Entscheidung treffen. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass Einzelregeln erst kurz vorher bekannt wurden. So wird es auch jetzt wieder kommen.

Landesverordnung wird noch erarbeitet

„Weitergehende Detailregelungen werden zum gegebenen Zeitpunkt in die Verordnung des Landes eingearbeitet. Sobald die Landesverordnung fertiggestellt und beschlossen ist, informiert die Landesregierung“, teilt eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums auf Nachfrage mit.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit welchen Lockerungen die Betreiber von Diskotheken und Clubs nach dem 20. März rechnen können, wenn für andere Branchen fast alle Beschränkungen fallen, ist noch nicht klar. „Feiern ist ein Kulturgut. Zumindest Richtung Sommer sollte überlegt werden, ob nicht auch Ungeimpfte wieder daran teilhaben können“, so Joey Claussen.