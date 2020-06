Kiel

Diese Neuerung hat die Landesregierung am Freitag mit der aktualisierten Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus beschlossen. Diese tritt an diesem Montag in Kraft.

Dann wird auch "im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit das Singen oder das Musizieren mit Blasinstrumenten in geschlossenen Räumen unter Auflagen wieder möglich". Die Akteure müssen einen Mindestabstand von drei Metern einhalten, zum Publikum von sechs Metern. Alternativen sind Barrieren zur Verringerung der Übertragung von Tröpfchen.

Wie angekündigt, wurden weitere Lockerungen bei Veranstaltungen beschlossen. So dürfen in privaten Häusern, Wohnungen und Gärten unter Auflagen bis zu 50 Personen zusammenkommen - unter Einhaltung des Abstandsgebots. Der Gastgeber muss die Kontaktdaten der Teilnehmer vier Wochen aufbewahren.

Corona in SH: Sportdarbietungen weiter nur im Außenbereich

Im öffentlichen Raum werden außer Festen, Empfängen und Exkursionen auch Führungen wieder möglich, mit maximal 50 Teilnehmern. Veranstaltungen mit Marktcharakter sind nun im Freien statt mit 100 Personen mit bis zu 250 zulässig.

Erlaubt sind Veranstaltungen dieser Art auch mit bis zu 100 Personen unter Auflagen in geschlossenen Räumen. Sportdarbietungen bleiben auf den Außenbereich beschränkt. Die Regelungen zu Pflegeheimen, Krankenhäusern und Bildungseinrichtungen gelten weiterhin.

