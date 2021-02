Kiel

Es sei konsequent, nicht nur die Friseure am 1. März zu öffnen, sondern auch die Nagelstudios als körpernahe Dienstleistung aus Hygienegründen, so Günther während einer Sondersitzung zu den Corona-Beschlüssen.

Zudem soll Individualsport im Innenbereich möglich sein - nicht nur draußen, wie zunächst geplant. Dabei müssen die derzeitigen Kontaktregeln beachtet werden. Demnach darf ein Haushalt nur mit einer weiteren Person zusammentreffen.

Zoos, Fahrschulen, Blumenläden und Gartencenter ab 1. März in Schleswig-Holstein offen

Auch Zoos und Wildparks dürfen ab 1. März unter strengen Hygieneregeln öffnen. Spielplätze und Restaurants müssen auch dort weiterhin geschlossen bleiben. Zudem sollen Regeln unter den norddeutschen Ländern angeglichen werden.

So erlaube Schleswig-Holstein es den Fahrschulen, berufsbezogene Ausbildungen wieder aufzunehmen. Das ist in Hamburg bereits der Fall, was Fahrschul-Tourismus dorthin ausgelöst hatte.

Das gilt auch für Blumengeschäfte und Gartencenter in Schleswig-Holstein. Hintergrund: Nachbarland Niedersachsen erlaubt deren Öffnung ab 1. März.