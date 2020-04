Diese Klassenstufen dürfen wieder in die Schule

Kiel

Dann sollen die Schüler der 4. Klassen an Grundschulen wieder im Klassenzimmer unterrichtet werden. Gleiches gilt für den 6. Jahrgang der Gymnasien. Für Gemeinschaftsschulen werden Beratungsangebote erlaubt, für die mit Oberstufe schrittweise ab 6. Mai, für die ohne Oberstufe ab 18. Mai für die Jahrgänge 9 und 10.

In der vorigen Woche hatten in Schleswig-Holstein schriftliche Abiturprüfungen und Prüfungsvorbereitungen an anderen Schulen begonnen. Nach der nun anlaufenden zweiten Öffnungsphase sollen Prien zufolge in weiteren Schritten bis Schuljahresende alle Schüler die Möglichkeit bekommen, zumindest zeitweise an Unterricht in der Schule teilzunehmen. Dabei müsse immer die Entwicklung des Infektionsgeschehens im Blick bleiben. Heute schon zu sagen, was in drei Wochen möglich sein wird, wäre nicht seriös.

"Jede Schülerin und jeder Schüler bekommt zum 6. Mai von seiner Schule eine Information, wie das Lernen für ihn individuell weitergeht. Die Eltern können sich darauf verlassen, dass es eine Woche Vorlauf zur Planung des Schulbesuches gibt", so Karin Prien.

Schulöffnungen in Schleswig-Holstein : Folgender Plan ist vorgesehen

Grundschulen ab 6. Mai 2020 Unterricht für die 4. Jahrgangsstufe.

ab 6. Mai 2020 Unterricht für die 4. Jahrgangsstufe. Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe ab 18. Mai 2020: Beratungsangebote für die Jahrgänge 9 und 10.

ab 18. Mai 2020: für die Jahrgänge 9 und 10. Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe ab 6. Mai 2020: Beratungsangebote für die Eingangsphase (E) und die Qualifikationsphase 1 (Q1), ab 11. Mai Beratungsangebote für die Jahrgänge 9 und 10.

ab 6. Mai 2020: für die Eingangsphase (E) und die Qualifikationsphase 1 (Q1), ab 11. Mai für die Jahrgänge 9 und 10. Gymnasien ab 6. Mai 2020: 6. Jahrgang und Beratungsangebote für die Eingangsphase (E) und Qualifikationsphase 1 (Q1) und Beratungsangebote bei G8 für die Jahrgänge 9, bei G9 für die Jahrgänge 10.

ab 6. Mai 2020: 6. Jahrgang und für die Eingangsphase (E) und Qualifikationsphase 1 (Q1) und bei G8 für die Jahrgänge 9, bei G9 für die Jahrgänge 10. Berufliche Schulen ab 6. Mai 2020: Wiederaufnahme von Präsenzangeboten nach Maßgabe der Entscheidung der beruflichen Schulen für die einzelnen Klassen und Gruppen für Präsenzangebote.

ab 6. Mai 2020: Wiederaufnahme von Präsenzangeboten nach Maßgabe der Entscheidung der beruflichen Schulen für die einzelnen Klassen und Gruppen für Präsenzangebote. Förderzentren: Die Förderzentren nehmen Kontakt zu den Eltern und Schülerinnen und Schülern auf und besprechen das weitere individuelle Vorgehen. Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden analog zu der besuchten Schule, zu der ein Schulverhältnis besteht, in die Planung zur Wiederaufnahme der Präsenzzeiten einbezogen.

