Wann geht es wieder in den Hansa-Park?

"Wir wissen um die vielen Kinder, die sehnsüchtig darauf warten", sagt Claudia Leicht vom Hansa-Park in Sierksdorf, "das tut der Seele wohl, wenn ihre Augen wieder strahlen." Doch wann sie genau an der Lübecker Bucht strahlen können, vermag Leicht noch nicht zu sagen. Gleich ab Montag jedenfalls werde der Freizeitpark noch nicht wieder öffnen können.

Ungebrochene Freude über die politische Zustimmung herrsche zwar bereits, aber: "Das heißt noch lange nicht, dass wir starten können." Das selbst erarbeitete Hygienekonzept werde jetzt weiter abgestimmt, genaue Vorgaben vom Land erwartet. "Wir möchten mit Bedacht hochfahren", sagt Leicht.

Hansa-Park in Sierksdorf hat viele Herausforderungen

Ihr Freizeitpark sei eigentlich eine Ansammlung verschiedener Branchen wie Fahrgeschäfte, Handel oder Spielplätzen. Da gelte es die Mitarbeiter entsprechend zu schulen, aber auch die Eigenverantwortung der Besucher entsprechend zu aktivieren.

Die Wirtschaftlichkeit sei jedoch geprüft, der Hansa-Park will öffnen. Und so bald wie möglich wolle man auch einen konkreten Termin festlegen und dann öffentlich machen, so Leicht.

Freibäder bereiten sich vor: Montag als Öffnung unwahrscheinlich

Ähnlich groß dürfte auch die Vorfreude bei den Freibädern der Region sein, die nun endlich ihre Toren öffnen dürfen. Aber auch hier gilt zunächst einmal die Hygieneauflagen zu prüfen, auf das eigene Bad umzusetzen und mit den Gesundheitsbehörden abzustimmen.

Zum Beispiel in Schwentinental: "Am Montag werden wir noch nicht öffnen. Dafür brauchen wir mindestens eine Woche, wenn nicht eineinhalb. Wir gehen davon aus, dass wir allerspätestens Anfang der Sommerferien öffnen können", sagt Jens Wiesemann, Chef der Stadtwerke Schwentinental.

"Wir wollen als 100-prozentiges kommunales Unternehmen ein Zeichen setzen, nach Prüfung der Auflagen das Freibad öffnen und unseren Badegästen ein Hauch von Normalität ermöglichen", hatte Wiesemann bereits Ende Mai gegenüber KN-online angekündigt.

Auch weniger Einnahmen aufgrund der Hygiene-Auflagen würde man notfalls in Kauf nehmen, so die Stadtwerke Schwentinental. Im Freibad Flintbek liefen die Vorbereitungen ebenfalls, hieß es vom Förderverein.

Bad Bramstedt will schnellstmöglich starten

Im Freibad Neumünster hatte man bereits Ende dieser Woche als möglichen Öffnungstermin genannt. Das Freibad der Roland Oase in Bad Bramstedt wartete nach Angaben von Chef Hans-Peter Kalusok nur noch auf die Freigabe und könne sofort starten. Im Freibad Kaltenkirchen wollte man sich eine Woche Vorbereitungszeit gönnen.

Noch keine Termine gibt es von den Bädern der Stadt Kiel: Die zuständige Gesellschaft wolle nun zunächst den Text der aktualisierten Landesverordnung abwarten, heißt es von der Stadt. Das Hörnbad legt ohnehin bis Ende Juni eine geplante Revision lahm. Weiterhin gilt aber selbstverständlich an der Förde und im Land: Strände und Naturbäder bleiben geöffnet.

