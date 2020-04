Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) warnte am Dienstag davor, zu hohe Erwartungen an bevorstehende Lockerungen zu knüpfen. Die kommenden Wochen müssten mit Augenmaß gestaltet werden. Bevor es neue Regelungen gibt, will die Landesregierung die bundesweiten Absprachen am Mittwoch abwarten.