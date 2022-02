Schleswig-Holstein

Noch vor dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch gab die Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP ihren Öffnungskurs bis 20. März bekannt. Hotels, Restaurants, Kultur- und Freizeitveranstaltungen sollen in Schleswig-Holstein ab 3. März wieder allen offen stehen.

Voraussetzung ist dann nur noch, dass die Menschen über eine Schutzimpfung gegen Covid-19 verfügen, von einer Erkrankung genesen sind oder einen negativen Corona-Test vorweisen (3G-Regel). Am 20. März soll auch diese Beschränkung entfallen.

Ist das leichtsinnig oder angemessen? Darüber wird in Schleswig-Holstein diskutiert. Wir haben unsere Leserinnen und Leser bereits am Montag gefragt: Welche Corona-Maßnahmen sollten gelockert werden? Und welche sollten bleiben? 2223 Teilnehmer haben ihre Meinung zu Maskenpflicht, Zutrittsbeschränkungen und Corona-Testungen in unserer nicht-repräsentativen Umfrage geäußert. Die Ergebnisse fassen wir an dieser Stelle für Sie zusammen.

2Gplus-Regel für Restaurants und Gaststätten

Wer momentan auswärts essen gehen möchte, muss in Schleswig-Holstein die 2Gplus-Regel beachten. Der Plan der Jamaika-Koalition sieht vor, diese Maßnahme ab dem 3. März in eine 3G-Regel (getestet, genesen, geimpft) umzuwandeln. Bei unseren Leserinnen und Lesern trifft das auf ein geteiltes Echo: 49 Prozent wollen die aktuelle Regel beibehalten, eine knappe Mehrheit von 51 Prozent nicht.

Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene

Zehn Menschen – größer darf eine private Zusammenkunft von Erwachsenen, die geimpft und genesen sind, momentan noch nicht sein. Diese Regel fällt bereits am 19. Februar komplett weg, so Daniel Günther (CDU) am Dienstag. Unsere Leserinnen und Leser finden das mehrheitlich (72,2 Prozent) gut.

Maskenpflicht in den Geschäften

Erst die Maske aufsetzen, dann bummeln: Das ist für Menschen in Schleswig-Holstein seit fast zwei Jahren Alltag – und sollte auch erstmal so bleiben, meinen 61,3 Prozent der Umfrage-Teilnehmer. Die Jamaika-Koalition hat sich zum Ende einer generellen Maskenpflicht – also auch in Geschäften – noch nicht geäußert.

Verbot für Tanzveranstaltungen in Innenräumen

Ausgelassen feiern und tanzen ist während der Corona-Pandemie nur sehr begrenzt möglich gewesen. Momentan gilt unter anderem in Diskotheken ein Tanzverbot, nur Barbetrieb wäre unter Einhaltung der 2Gplus-Regel möglich. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Umfrage finden das mehrheitlich richtig: 52,3 Prozent wollen diese Regelung beibehalten. Das Konzept der Landesregierung sieht hingegen vor, das Tanzen unter der 2Gplus-Regel ab dem 3. März wieder zu erlauben.

3G in Bus und Bahn

Wer nicht geimpft oder genesen ist, benötigt für eine Fahrt im öffentlichen Personenverkehr einen frischen, negativen Corona-Test. Richtig so, sagen 52,8 Prozent unserer Leserinnen und Leser. Ob die Regelung gekippt wird, könnte sich bei der Bund-Länder-Konferenz entscheiden, da es sich um eine bundeseinheitliche Maßnahme handelt.

Begrenzte Zuschauer-Kapazitäten bei Großveranstaltungen

Ja, es dürfen wieder Fans ins Holstein-Stadion und in die Wunderino-Arena – aber nicht in voller Auslastung. Noch gelten in Schleswig-Holstein Höchstwerte von 4000 (Innenräume) bzw. 10.000 Zuschauern (draußen). Daran sollte auch erstmal nicht gerüttelt werden, finden 54,4 Prozent aller Teilnehmer. Eine Entscheidung dazu steht ebenfalls beim Bund-Länder-Gipfel an.

Maskenpflicht an Schulen

Nach den Osterferien sollen Kinder in Schleswig-Holstein die Schule wieder ohne Maske besuchen können – so sieht es der Stufenplan der Landesregierung vor. Das trifft bei unseren Leserinnen und Lesern einen Nerv: 62,6 Prozent hatten sich in unserer Umfrage ebenfalls dafür ausgesprochen.

2Gplus in Übernachtungsbetrieben

Urlaub machen in Schleswig-Holstein ist möglich, jedoch nur unter Einhaltung der 2Gplus-Regel. Diese Maßnahme wird ab dem 3. März in eine 3G-Regel umgewandelt, ab dem 20. März entfällt sie komplett. Für eine Lockerung hatte sich in unserer Umfrage auch eine Mehrheit von 60 Prozent ausgesprochen.

Corona-Testung bei Kita-Eltern

Diese Maßnahme hatte bei vielen Eltern für Kritik gesorgt. Ihr Unmut spiegelt sich auch im Ergebnis der Umfrage wider: 67,7 Prozent der Abstimmenden sprachen sich für eine Lockerung aus. Ob diese auch wirklich kommt, darüber will die Landesregierung kommende Woche beraten und informieren.