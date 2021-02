Kiel

Das Kieler Gesundheitsministerium geht von etwa 60.000 Lehrern, Erzieherinnen und weiteren Mitarbeitern aus, die sich bis Ostern zweimal pro Woche auf das Coronavirus checken lassen können.

Die Öffnungsstrategie der Landesregierung stößt nicht überall auf Begeisterung. Der SSW hatte etwa im Landtag gefordert, auch die Kinder regelmäßig zu testen. Oppositionsführer Ralf Stegner (SPD) unterstützt die Öffnung von Schulen und Kitas grundsätzlich.

Aber es sei bedauerlich, dass die Landesregierung noch im Januar die Notwendigkeit von Tests an Schulen und Kitas bestritten habe. Nun müsse in kürzester Zeit eine Lösung aus dem Boden gestampft werden.

SPD: In der Corona-Pandemie so viel wie möglich testen

"Solange noch nicht ausreichend viel geimpft werden kann, muss umso mehr getestet werden", so Stegner mit Verweis auf die offensive Teststrategie beim Nachbarn Dänemark. "Es sollte auch bei uns so viel wie möglich getestet werden – auf Wunsch von Eltern und Kindern natürlich auch Schülerinnen und Schüler."

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Start von Grundschulen und Kitas in Schleswig-Holstein

Weshalb werden Kinder nicht getestet?

Dazu machte das Gesundheitsministerium am Mittwoch auf Nachfrage keine näheren Angaben. Laut Prof. Helmut Fickenscher sind Antigentests mit tiefen Nasen- und Rachenabstrichen vorgesehen. Das sei besonders für Kinder unangenehm, "damit sollte man zurückhaltend sein", so der Leiter des Instituts für Infektionsmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Gurgelwasser- und Speicheltests, die derzeit im Gespräch sind, haben ihm zufolge noch keine Zulassung und können deshalb nicht angewendet werden.

Welche Strategie steckt hinter der Entscheidung, zweimal pro Woche auf Corona zu testen?

Auch dazu verweist das Ministerium auf die Landesregierung, die sich später dazu äußern will. Virologe Helmut Fickenscher sagt, dass auch er nicht von Massentestungen überzeugt sei. Grundkonsens in der Virusdiagnostik sei es, den Schwerpunkt bei Menschen zu setzen, die Covid-19-Symptome zeigten oder ungeschützt Kontakt zu infizierten Personen hatten. Schließlich könne sich die Infektionslage an einer Schule innerhalb weniger Stunden ändern. Nun gelte es, erst einmal Erfahrungen mit den Tests von Schul- und Kitapersonal zu sammeln.

Wo finden die Corona-Tests statt?

Die Schul- und Kitamitarbeiter sowie Personal der Horte und offenen Ganztagsschulen können sich laut Gesundheitsministerium von niedergelassenen Ärzten, in Apotheken sowie in den Testzentren des Roten Kreuzes testen lassen. Eine Übersicht der teilnehmenden Ärzte und Apotheker soll bekannt gegeben werden, sobald sie vorliege.

Gibt es eine Voraussetzung?

Für den kostenlosen Test müssen die Beschäftigten eine Arbeitgeberbescheinigung mitbringen. Wer in der Kindertagespflege arbeitet, braucht eine Bescheinigung des örtlichen Trägers. "Für Kitas und Kindertagespflege wird das Familienministerium einen Vordruck für eine Bescheinigung kurzfristig zur Verfügung stellen." Für Schulen übernimmt das Bildungsministerium.

Gilt eine Maskenpflicht in den Schulen in Schleswig-Holstein?

Ja, zunächst für die ersten zwei Wochen müssen alle in den Schulen Mund und Nase bedecken, auch für die Schüler im Unterricht, heißt es aus dem Bildungsministerium. Empfohlen werde ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz, Alltagsmasken seien aber auch zulässig. Eine FFP2-Maske müsse es hingegen nicht sein.

Können Eltern ihre Kinder vom Unterricht beurlauben?

Die Schulpflicht sei zwar nicht ausgesetzt, so das Ministerium, aber für Familien gibt es eine erleichterte Möglichkeit, Kinder vom Präsenzunterricht zu befreien, etwa wenn sie „mit gefährdeten Personen im Haushalt leben oder engen Kontakt zu solchen Personen halten müssen“. Die Eltern können die Beurlaubung direkt mit der Schule klären, ohne einen Grund anzugeben, heißt es im Erlass.