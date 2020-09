Kiel

Bund und Länder hatten bereits am 27. August gemeinsam vereinbart, zunächst keine größeren Lockerungsschritte zu gehen. Die Anpassungen werden nach Angaben der Landesregierung am 2. September in Kraft treten und bis zum 4. Oktober 2020 gültig sein.

Gesundheitsminister Dr. Heiner Garg sagte dazu: "Jede und jeder sollte dazu beitragen, dass wir erzielte Erfolge gemeinsam durch umsichtiges und rücksichtsvolles Handeln wahren. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hat sich bewährt und ist ein deutlich milderes Mittel als Schließungen von ganzen Bereichen. Wir erweitern die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf Behörden mit Kundenkontakt aus, wenn dort kein Abstand eingehalten werden kann oder keine geeigneten physischen Barrieren vorhanden sind."

Corona-Verordnung: Folgende Änderungen wurden beschlossen

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt nun ebenfalls innerhalb von Behörden mit Publikumsverkehr , sofern kein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten oder die Übertragung von Viren durch geeignete physische Barrieren verringert werden kann. Gerichte treffen unter Berücksichtigung ihrer Aufgaben im Rahmen ihres Hausrechts bereits eigene geeignete Maßnahmen zur Eindämmung von Infektionsgefahren, fallen also nicht unter diese Regelung, können aber entsprechende Maßnahmen selbst anordnen. Ausnahmen gelten wie üblich für Menschen, die aus u. a. medizinischen Gründen keine solche Bedeckung tragen können.

