Kiel

Die Corona-Lage sei in Deutschland nach wie vor höchst unterschiedlich: Christopher Vogt, FDP-Fraktionschef im Landtag, hat betont, dass es für einen bundesweiten Lockdown, wie ihn andere unionsgeführte Bundesländer fordern, in Schleswig-Holstein keine Notwendigkeit gebe. „Dass der bayerische Ministerpräsident und einige seiner Kollegen aus den besonders betroffenen Regionen nun wieder bundeseinheitliche Maßnahmen einfordern, hat nichts mit politischer Verantwortung, sondern lediglich mit Gesichtswahrung zu tun“, sagte er am Dienstag den Kieler Nachrichten. „Man kann ein Bundesland mit einer Inzidenz von 150 eben nicht so behandeln wie ein Bundesland mit einer Inzidenz von 1250.“

Nachschärfungen auch im Norden nicht ausgeschlossen

Zugleich äußerte sich der FDP-Fraktionschef offen für Änderungen am Infektionsschutzgesetz und für „einige Nachschärfungen“ bei den geltenden Corona-Regelungen. Auch rate seine Fraktion weiterhin zur Vorsicht und zum regelmäßigen Testen, selbst wenn man doppelt geimpft sei. Keinesfalls dürften die Regionen jedoch über einen Kamm geschert werden. „Wir wollen Kitas, Schulen und Hochschulen, aber auch den Einzelhandel oder die Gastronomie in Schleswig-Holstein offen halten. Die Ansteckungen finden schließlich ganz überwiegend im privaten Bereich statt.“

Bundesweit solle die Impfkampagne optimiert werden und vor allem Boostern oberste Priorität bekommen, um insbesondere die gefährdeten Menschen besser zu schützen. „Auch hier haben die Bundesländer im Südosten der Republik und auch die geschäftsführende Bundesregierung eine besondere Verantwortung“, sagte Vogt.

Eka von Kalben, die Grünen-Fraktionschefin im Landtag und damit wichtige Wortführerin in der Jamaika-Koalition, warnte vor voreiligen Aussagen. „„Ich halte es für falsch, in der jetzigen Situation irgendetwas auszuschließen“, sagte sie am Dienstagnachmittag. „Meiner Ansicht nach sollte sich ein Lockdown allerdings an der jeweils regionalen Corona-Lage orientieren.“

Am Dienstag hatten sich die Ministerpräsidenten der Länder gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem wahrscheinlich künftigen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einer Telefonkonferenz verabredet.