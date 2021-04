Kiel

„Anhaltende Schließungen der frühkindlichen Bildungsrichtungen bis zur Verfügbarkeit eines Impfstoffes für Kinder dürfen nicht die Lösung unserer Regierung sein“, so die Elternvertreter.

Obwohl Experten mehrfach auf die physischen und psychischen Folgen von Schließungen für Kinder und Familien hingewiesen hätten, gebe es keinerlei Veränderung im Krisenmanagement, bemängelt Axel Briege, Vorsitzender der Landeselternvertretung der Kitas in Schleswig-Holstein.

Öffnung oder Schließung? Eltern finden "Achterbahnfahrt" nicht mehr zumutbar

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) habe mehrfach gesagt, dass Kinder für ihn eine hohe Priorität haben und habe versprochen, Kitas als Letztes zu und als erste aufzumachen. In manchen Kreisen dürften aber Kinder seit über 4,5 Monaten keine frühkindliche Bildungseinrichtung mehr besuchen.

Andere müssten eine „wöchentliche Achterbahnfahrt“ mitmachen zwischen Kita-Besuch und Rückkehr zum Notbetrieb. Das sei nicht länger zumutbar.

Experten befürworten Inzidenz von 165 als Grenze für Notbremse

Kritik hatte es zuletzt vor allem daran gegeben, dass Schleswig-Holstein strengere Regeln anwendet als die Bundesnotbremse. Diese sieht einen Wechsel zum Notbetrieb in Kitas erst bei einer Inzidenz über 165 vor, der Norden geht den Schritt schon ab der 100er-Marke. Der gesundheitliche Schutz der Kinder und Jugendlichen habe angesichts steigender Werte in diesen Altersgruppen eine hohe Priorität, hatte Günther das begründet. Der Virologe Helmut Fickenscher vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ist dagegen der Ansicht, dass auch die bundesweite Vorgabe ausreichen würde. „Der Schaden für die Kinder wäre sonst größer als das geringe Infektionsrisiko.“

So sieht das auch Kiels Bildungsdezernentin Renate Treutel (Grüne): „Und selbst dann sollten wir schauen, wo die Infektionen herkommen.“ Für Kinder sei die Schließung von Kitas und Schulen fatal. „Sie brauchen andere Kinder und Fachkräfte, um das soziale Leben zu erleben. In der Pandemie wird immer von Gesundheit gesprochen, aber die psychische Gesundheit von Kindern fällt hinten runter.“ Viel werde aktuell darüber gesprochen, dass sich die Lage im Sommer mit den Impfungen verbessere. Aber es sei noch unklar, wann Kinder und Jugendliche geimpft werden könnten.

Eltern wünschen sich Blick auf lokale Lage

„Es müsste lokal geschaut werden, wie die Infektionslage aussieht - also in Kiel beispielsweise auf Stadtteile geblickt werden und in den Kreisen auf einzelne Gemeinden“, findet Liane Kiel, Vorsitzende der Kreiselternvertretung Kiel.

Selbst wenn die Inzidenz in einem Kreis hoch sei, könne es in manchem Dorf gar keine Corona-Fälle geben und trotzdem müssten die Einrichtungen dann auf Notbetrieb umschalten. „Das Festhalten an einer Inzidenz-Zahl, die nicht das Geschehen im von den Maßnahmen betroffenen Bereich sichtbar macht, kann kaum angemessen sein.“ An erster Stelle müssten die Grundrechte der Kinder stehen, ihnen dürfe nicht länger die Teilhabe an einem wichtigen Teil ihres Lebens verwehrt bleiben.

Die Elternvertreter wünschen sich umfassende Testkonzepte für alle Beteiligten, damit die Kitas offengehalten werden können. Sie fordern zudem eine transparente Darlegung von Gründen für Kita-Schließungen von der Regierung: Wie viele Ausbruchsgeschehen habe es überhaupt in Kitas gegeben? Wie hoch sei die Impfquote unter Erzieherinnen und Erziehern im Land?

„Es braucht jetzt ein deutliches Signal unserer Landesregierung, dass die Kinder in nicht vergessen wurden“, sagt Briege. Bei vielen vernünftigen Eltern, die die Corona-Maßnahmen seit Monaten mitgetragen haben, herrsche Resignation und Verzweiflung. Die Elternvertreter befürchten, dass das bei dem ein oder anderen in Zorn und Staatsverdrossenheit umschlagen werde.