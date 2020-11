Kiel

Haben Sie Fragen zu den aktuellen Verordnungen? Welche politische Entscheidung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erscheint Ihnen unklar? Wo sehen Sie in Schleswig-Holstein Nachbesserungsbedarf? Ministerpräsident Daniel Günther will am kommenden Montag auf die Fragen unserer Leser rund um die getroffenen Corona-Maßnahmen antworten.

Fragen Sie den Ministerpräsidenten: So können Sie teilnehmen

Sie können sich daran beteiligen. Schicken Sie uns eine E-Mail: aktion@kieler-nachrichten.de. Oder schreiben Sie einen Brief an Kieler Nachrichten, Redaktion, Stichwort: Aktion Corona, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel. Aus den Fragen wählen wir die wichtigsten aus und legen sie dem Regierungschef vor.