Corona-Maßnahmen in SH: So geht es bei einer Inzidenz über 100 weiter

Grundsätzlich bewerte die Landesregierung jeden Mittwoch die Lage in den Kreisen und kreisfreien Städten und veranlasse für die Folgewoche regionale Maßnahmen, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.

Wird ein Wert von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern innerhalb von drei aufeinander folgenden Tagen erreicht oder überschritten und das Ausbruchsgeschehen lässt sich nicht vollständig eingrenzen, dann will das Gesundheitsministerium mit dem betroffenen Kreis beziehungsweise der kreisfreien Stadt weitere Schritte abstimmen. Denn die Maßnahmen müssen die Kommunen per Allgemeinverfügung regeln.

Bei einer veränderten Lagebeurteilung mit einer deutlich erhöhten Infektionsdynamik könnten entsprechende Schritte auch kurzfristig veranlasst werden, teilt das Ministerium mit Blick auf die wöchentliche Beurteilung mit.

Diese Corona-Maßnahmen gelten bei einer Inzidenz über 100

Folgende Maßnahmen sollen zusätzlich zu den bereits bestehenden Corona-Regelungen gelten, wenn die Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird:

Private Treffen sind für Personen eines Haushalts dann nur noch mit einer weiteren Person erlaubt. Kinder unter 14 Jahren sind davon ausgenommen. Die Regel gilt im privaten wie im öffentlichen Raum.

In den Kitas kann nur noch Notbetreuung angeboten werden. Dabei dürfen in der Regel nicht mehr als zehn Kinder gleichzeitig in einer Gruppe betreut werden.

Weitere, nicht-betriebserlaubnispflichtige Angebote im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe dürfen nur für Gruppen mit bis zu fünf Personen angeboten werden.

Schulen wechseln bei einer Inzidenz über 100 in den Distanzunterricht

Auch die Schulen müssen sich auf erneute Einschränkungen einstellen: Sie müssen dann, wie auch schulische Betreuungsangebote, ins Distanzlernen wechseln. Für Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 6 soll es Notbetreuung geben.

Für Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf können an Förderzentren und allgemeinbildenden Schulen erforderliche Betreuungsangebote vorgehalten werden. Das soll auch für Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 7 an allgemeinbildenden Schulen gelten, für die eine Betreuung in der Schule aufgrund eines besonderen Bedarfs erforderlich ist.

Für die Abschlussjahrgänge kann Präsenzunterricht stattfinden, außerdem können Prüfungen in der Schule durchgeführt werden. Distanzunterricht ist auch für die berufsbildenden Schulen vorgesehen. Soweit eine angemessene Prüfungsvorbereitung nicht anders möglich ist, kann für Schülerinnen und Schüler, die in diesem Schuljahr an einer Abschluss- oder Zwischenprüfung teilnehmen, Präsenzunterricht unter Auflagen stattfinden.

Schärfere Corona-Maßnahmen gelten auch beim Einkaufen

Wo Dinge des täglichen Bedarfs verkauft werden, bleibt der Einzelhandel geöffnet: Dazu gehören laut Gesundheitsministerium: Lebens- und Futtermittelangebote, Wochenmärkte, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Poststellen, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Zeitungsverkauf, Tierbedarfsmärkte, Blumenläden, Gärtnereien, Gartenbaucenter, Baumärkte, Buchläden sowie Lebensmittelausgabestellen (Tafeln).

Diese Geschäfte dürfen nur noch von einer Person pro Haushalt betreten werden

Abgesehen davon muss der Einzelhandel schließen, "Click & Collect" soll aber weiter möglich sein. Verkaufsräume dürfen zur Abholung der bestellten Ware nur einzeln betreten werden, wobei Kinder bis 14 ihre Eltern begleiten dürfen.

Die Geschäftsinhaberinnen und -inhaber müssen dafür sorgen, dass Kundinnen und Kunden vor ihren Läden die Abstandsregeln einhalten können. Das gilt auch für die Betreiber von Outlet-Centern oder Einkaufszentren mit Blick auf die Verkehrsflächen außerhalb der einzelnen Läden.

Dienstleistungen mit Körperkontakt nur mit negativem Corona-Test

Dienstleistungen mit Körperkontakt sind nur dann erlaubt, wenn die Kundin oder der Kunde eine Bescheinigung über einen negativen Corona-Test vom selben Tag oder vom Vortag vorlegt oder vor Ort einen Test durchführt.

Es gibt aber eine Ausnahme: Dies gilt nicht für medizinisch notwendige und pflegerisch notwendige Dienstleistungen sowie für die Haupthaar- und Nagelpflege.

Innenbereiche von Freizeit- und Kultureinrichtungen müssen schließen.

Sport nur eingeschränkt gestattet

Sport ist nur gestattet, wenn folgende Auflagen erfüllt sind: allein oder gemeinsam mit im selben Haushalt lebenden Personen oder einer anderen Person. Außerhalb geschlossener Räume ist Training ohne Körperkontakt in festen Gruppen von bis zu fünf Kindern unter 14 Jahren unter Anleitung einer Übungsleiterin oder eines Übungsleiters möglich.

Auch in Fahrschulen gibt es bei einer Inzidenz über 100 wieder Einschränkungen: Theoretischer Unterricht ist nur als Fernunterricht möglich.

Hundeschulen müssen sich ebenfalls auf strengere Regeln einstellen. Die Hundeausbildung ist nur noch für Gruppen mit bis zu fünf Personen gestattet.

Verschärfte Corona-Maßnahmen werden per Allgemeinverfügung geregelt

Die entsprechenden Corona-Maßnahmen werden von den betroffenen Kreisen und kreisfreien Städten per Allgemeinverfügung auf der Grundlage des Erlasses geregelt.

Die Allgemeinverfügungen werden ab Montag der Folgewoche aufgehoben, wenn der Schwellenwert von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern in der laufenden Woche an drei aufeinander folgenden Tagen unterschritten wird.