Corona-Maßnahmen in Schleswig-Holsteins Gefängnissen werden gelockert

Kiel

Die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des neuen Coronavirus werden auch in den schleswig-holsteinischen Gefängnissen werden zurückgefahren. Die Anstalten können angesichts sinkender Infektionszahlen im Land schrittweise und unter strengen Vorkehrungen zum Regelbetrieb zurückkehren, kündigte das Justizministerium am Dienstag an.

„Wir wissen, dass wir den Inhaftierten, aber auch den Bediensteten in den vergangenen Wochen und Monaten viel zugemutet haben“, erklärte Minister Claus Christian Claussen ( CDU). „Insbesondere die Aussetzung des Besuches und der Arbeitsmöglichkeiten waren sehr belastend.“ Doch die Maßnahmen seien erfolgreich gewesen. „Wir hatten keine Covid-19-Erkrankungen unter den Inhaftierten und nur eine bei den Bediensteten.“

Anzeige

Besuch wieder zugelassen

Seit Beginn dieser Woche sind Besuche unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln wieder zugelassen. Bei Betreten der Anstalten muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Die Zahl der Personen ist begrenzt und die Besucher müssen Angaben zu Krankheitssymptomen und Kontakten mit Erkrankten machen. Außer Besuchern aus dem privatem Umfeld der Gefangenen bekommen auch ehrenamtliche Helfer und externe Fachkräfte wieder Zutritt.

Weitere KN+ Artikel

Arbeit und Qualifizierung im Vollzug werden unter Berücksichtigung der Hygieneanforderungen ebenfalls wieder aufgenommen. So starten die Produktionsbereiche wieder und auch Sprachkurse sowie berufliche Teilqualifizierungen.

„Wir werden die dynamische Entwicklung des Infektionsgeschehens weiter beobachten und unsere Regelungen danach anpassen“, sagte Minister Claussen. Sein Zwischenfazit: Der Justizvollzug in Schleswig-Holstein habe einen unaufgeregten und professionellen Job in bewegten Zeiten erledigt.

Von RND/dpa