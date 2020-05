Doch mehr als 50 Gäste erlaubt

Kiel

Restaurants und Gaststätten in Schleswig-Holstein dürfen ab Montag öffnen und mehr als 50 Gäste empfangen. Voraussetzung sei die Vorlage eines Hygienekonzepts zur Vermeidung von Corona-Infektionen, sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) am Sonntag. Er hob hervor, dass die Gastwirte dafür nun doch keine besondere Genehmigung bräuchten, sondern ihr Konzept nur bei der Gesundheitsbehörde anzeigen müssten. Es sei eine gute Regelung, "weil es nicht auf die Genehmigung durch die Gesundheitsbehörde ankommt, sondern man zunächst loslegen kann", sagte der Minister. Zuvor hatte es geheißen, dass die Gaststätten nur mit einem vom Gesundheitsamt genehmigten Hygiene-Konzept mehr als 50 Gäste bewirten dürfen.

Größe ist entscheidend

Es gebe Gaststätten mit großen Biergärten, in denen die Tische problemlos mit einigen Metern Abstand stehen könnten, oder Restaurants mit mehreren großen Räumen, erläuterte ein Ministeriumssprecher. Da komme es nur darauf an, dass die Besucher auch auf den Fluren und in den Sanitärbereichen die Hygieneregeln einhalten könnten. Buchholz zeigte sich offen für den Vorschlag des Berliner Virologen Christian Drosten, wonach Kommunen es den Gastwirten und Café-Betreibern kostenfrei erlauben sollten, auch die Bürgersteige verstärkt zu nutzen.

Versammlungen weiterhin auf 50 beschränkt

Versammlungen mit mehr als 50 Teilnehmern sind in Schleswig-Holstein weiterhin nicht erlaubt. Dies erklärte der Sprecher mit der Hygieneregel. Gastwirte müssten den Namen und die Telefonnummer ihrer Gäste mit der Reservierung erfassen. "Bei Versammlungen kriegt man das nicht hin", sagte der Sprecher.

