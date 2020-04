Wie viel Denunziantentum steckt in Schleswig-Holsteinern?

Kiel

Das Telefon bei den Polizei-Leitstellen klingelt: "Da stehen doch viel zu viele Angler auf einem Haufen", meldet ein besorgter Anrufer. März und April sind Hochzeiten für die Heringsangler. Tatsächlich warten die Fischliebhaber aufgereiht wie an einer Perlenkette an der Kaikante – aber eben auch mit mindestens anderthalb, wenn nicht gar mit zwei Metern Abstand. Jeder ist allein gekommen. Für Polizei oder Ordnungsamt kein Grund einzugreifen.

Anzeige

"Die sitzen da im Park und grillen", beschwert sich eine weitere Anruferin. "Das ist grundsätzlich nicht verboten – wenn sie keine Gruppe werden", so könnte die Antwort des Beamten am Apparat gelautet haben. Zwei Szenarien aus dem Land, die deutlich machen, dass die Schleswig-Holsteiner in Corona-Zeiten ihre Mitmenschen extrem aufmerksam beobachten.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch:Stadt will Regeln streng prüfen

"Zum veränderten Anrufverhalten liegen uns keine verwertbaren Zahlen vor", betont zwar Tina Hamer, Sprecherin im Landespolizeiamt. Nach KN-online-Informationen schnellen die Meldungen vermeintlicher Vergehen aber nach oben – auch der Kommunale Ordnungsdienst bestätigt das.

Viele Meldungen auch beim Ordnungsamt

Kiels Ordnungsdezernent Christian Zierau sagt: "Überwiegend können bei diesen Meldungen vor Ort keine Verstöße festgestellt werden, weil beispielsweise der Gewerbetreibende renoviert." Was glauben die Menschen ansonsten beobachtet zu haben? "Hinweise erreichen uns etwa zu Aufenthaltsverstößen, Ansammlungen von Personen sowie Kraftfahrzeugen mit auswärtigen Kennzeichen", sagt Hamer.

Lesen Sie auch:Herr Günther, blicken Sie noch durch?

Selbst Ministerpräsident Daniel Günther hatte sich nach Berichten unserer Zeitung aus touristischen Zentren gegen eine Denunzianten-Mentalität verwahrt. Es gehe darum, "mit großem Respekt die Regeln zu achten, nicht mit erhobenem Zeigefinger – nicht zu gucken, woher kommt das Nummernschild hier", so der Regierungschef, "wir können das nur gemeinsam lösen mit Gelassenheit und Entspanntheit – aber auch mit Disziplin."

Weiter Rückgang der Kriminalität in Schleswig-Holstein

Nicht nur Daniel Günther, sondern auch die Polizei dürfte zumindest eines freuen: "Die Gesamtzahl der registrierten Kriminalität ist seit Beginn der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus deutlich zurückgegangen", so Hamer. Das gelte insbesondere bei Diebstählen und Einbrüchen, Verkehrs- und Drogenkriminalität. Auch der häufig befürchtete Anstieg häuslicher Gewalt sei in Schleswig-Holstein weiterhin nicht zu erkennen.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen auf der KN-Bühne - zu den Videos:

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.